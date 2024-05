«For to uker siden ble det funnet en pakke skjult under noen takplater på et av skolens toaletter. Med bistand fra politiet ble det slått fast at pakken inneholdt det narkotiske stoffet MDMA».

Dette stod å lese i en e-post som torsdag sendt fra ledelsen ved Svensedammen ungdomsskole på Konnerud i Drammen, til samtlige foresatte.

Pakken inneholdt cirka 25 gram av det syntetiske stoffet som har en verdi på rundt 1000 kroner per gram.

– Dette er et typisk ungdomsdop, det som ble kalt ecstasy for noen år siden, og som er livsfarlig. For du vet ikke hva du får i deg. Og det gjør jo sitt til at det er en alvorlig sak, sier leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Geir Oustorp.

Geir Oustorp er leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Anders Fahmi Nielsen / NRK

MDMA er et sentralstimulerende rusmiddel som også har visse hallusinogene egenskaper.

MDMA står for 3,4-metylen-dioksi-metamfetamin, og er et syntetisk stoff.

MDMA omsettes hovedsakelig i krystall- eller pulverform, men forekommer også som tabletter. Den vanligste inntaksformen er gjennom munnen.

Gjorde søk med narkohund på skolen

– Hvem var det som fant pakken?

– Det ble gjort av skolens ansatte, svarer Oustorp.

Skolen kontaktet politiet som opprettet sak.

Deretter ba skolen om en gjennomsøking av bygget med narkotikahund. Men politiet måtte ha rettens godkjennelse for å gjøre et søk.

Skolen vil i tiden fremover avholde undervisningsøkter på alle trinn om narkotika, heter det i e-posten. Foto: Stian Haraldsen / NRK

– Det gjennomførte vi i pinsen, i alle skolens fellesarealer. Og det ble ikke gjort flere funn, sier Oustorp.

Han sier at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.

«Det er alvorlig når en skole blir brukt som oppbevaringsplass for narkotika, og mengden som ble funnet regnes som større enn til personlig bruk. Minst like alvorlig er det at vi må anta at det finnes et marked for dette på Konnerud, blant unge mennesker», melder skolen i skrivet til de foresatte.

Oustorp tror ikke det er gjort tilsvarende beslag av så store mengder på en skole i drammensdistriktet tidligere.

– Dette er mer enn til eget bruk. Og det er jo det vi ser alvorlig på. At det om mulig er omsetning på skole. Det føyer seg inn i rekken om at ting skjer nå bare tidligere og tidligere. Dette har før vært – ikke vanlig – men vi har før hatt det på videregående skoler. Og nå har vi det på ungdomsskoler. Det er dessverre ikke overraskende at det brukes narkotika i yngre og yngre årsklasser, avslutter Oustorp.