For mange er det veien ut, et hjelpemiddel for å stumpe røyken. For mange unge er det trendy.

Både i skolen og på Stortinget er det flere som nå slår alarm. Stadig flere ungdom sutter på e-sigaretter, også kjent som vaping eller damping. Rektor ved Galterud ungdomsskole i Drammen, Simon Jara, er bekymret.

– Det kan lukte jordbær på toalettet etter friminuttet, sier han.

Fargerikt og friske smaker. Stadig flere unge synes det er kult å vape. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Selges i skolegården

Det batteridrevne inhaleringsapparatet har blitt gradvis mer populært blant unge, selv om det er 18-årsgrense. Ungdataundersøkelsen fra 2022 viste at 4 prosent brukte det av og til, mens 1 prosent brukte det daglig.

– I Ung i Oslo-undersøkelsen fra i fjor så vi en dobling i andelen som har prøvd e-sigaretter. Andelen som bruker regelmessig hadde økt og 14 prosent oppga at de bruker det av og til, sier OsloMet-forsker Rikke Tokle.

Dette er e-sigaretter Ekspander/minimer faktaboks E-sigaretten ble oppfunnet og patentert som et røykesubstitutt i Kina i 2003. I 2006 ble enkle e-sigaretter som liknet konvensjonelle sigaretter sluppet på verdensmarkedet. Deretter var produktinnovasjonen stor. Det er forbudt å produsere, importere og selge e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge. E-sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking, men er ikke uten helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter». Siden produktene er såpass nye, vet forskerne lite om langtidskonsekvensene. Noen studier viser at luftveiene blir irriterte. I noen e-sigaretter har man funnet metaller og ulike stoffer som kan være kreftfremkallende. Nikotinholdige e-sigaretter tilfører kroppen nikotin og vil ha de samme skadelige virkningene som nikotin fra tobakk eller andre nikotinprodukter. I vanlige sigaretter er det imidlertid andre stoffer enn nikotin som er de farligste. Siden det ikke skjer forbrenning av tobakk i e-sigaretter, dannes ikke de samme skadelige stoffene som når man røyker vanlige sigaretter. Kilde: FHI og Helsedirektoratet

Rektor Simon Jara har sett utviklingen på en rekke skoler. Han trekker særlig fram smakstilsetningene som en risikofaktor, noe som gjør det enklere for barn å starte.

– Jeg er veldig bekymret. Vi opplever at det kommer biler til skoleområdet og at 18-19-åringer pusher dette på mindreårige. Ungdom får også tilbud om dette på Instagram, og så kommer noen på døra med sparkesykkel og leverer.

Han ser bruken overalt.

– Barn vaper på skolens område, for eksempel på toalettene. Når jeg står slalåm i Aronsbakken i Drammen, ser jeg ungdommer vape i skiheisen.

Rektor Simon Jara ser dampende ungdom både i skolegården og slalåmbakken. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Det er en utopi

Stortingsflertallet har vedtatt et forbud mot e-sigaretter med smak, i håp om at det skal begrense rekrutteringen av unge vapere.

– Smakstilsetninger og utforming av produkter påvirker hvor attraktivt e-sigaretter er, spesielt blant barn og unge. Derfor blir det også et krav om standardiserte pakker og regler for utforming av produktene. Det handler om å beskytte barn og unge mot nikotin- og tobakksprodukter, sier Even Røed (Ap) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Bård Hoksrud (Frp) tror forbudet kan virke mot sin hensikt. Foto: Tom Balgaard/NRK

Der sitter også Bård Hoksrud (Frp). Han stemte imot forslaget.

– Det er fordi vi vet at for voksne som røyker vil det være mindre helseskadelig å gå over til e-sigaretter. Alle er enige om at vi ikke ønsker at ungdom skal begynne med e-sigaretter, og derfor er det 18-årsgrense.

Han mener et forbud mot smak ikke vil løse utfordringen.

– Det er en utopi. NRK Innlandet hadde en sak med ei ung jente på 18 år som reiste til Sverige og kjøpe e-sigaretter med nikotin. Vi kan ikke gjøre som Nord-Korea og stenge grensene, sier Hoksrud.

Sosial status

Rikke Tokle sier ungdom tøffer seg og deler bilder på TikTok og Snapchat.

Forsker Rikke Tokle sier e-sigg for mange har blitt en identitetsmarkør. Foto: OsloMet

– Det kommer hele tida nye produkter, som gjør at «nyhetsverdien» opprettholdes. Det blir en identitetsmarkør for ungdom og betyr mye for deres sosiale status. De er i ferd med å løsrive seg fra foreldrene og vil være en del av gjengen. For noen er det å ha den siste, kule vapen en sånn markør, sier hun.

Derfor lages det e-sigaretter med smak av sitron, kokos, mango og vanilje. Selve «siggen» kan se ut som alt fra Mikke Mus til en kamuflasjefarget penn.

– Vi snakker med ungdommene. Vi snakker med foreldrene og sender dem bilder av hvor kamuflerte disse produktene er. Foreldre kan med fordel gå gjennom sakene til barna og ikke være for naive, sier rektor Jara.

Frykter forbud kan gjøre det kult

Bård Hoksrud tror smaksforbudet kan ende opp med å virke mot sin hensikt.

– Kanskje blir det enda kulere når det er ulovlig.

– Men er det ikke greit å prioritere barn og unge sett opp mot at voksne skal slutte å røyke?

Even Røed (Ap) mener det er viktig å fjerne smak og farge. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Det er definitivt viktig å prioritere barn og unge. Men det er sånn at det er 18-årsgrense og de unge har ikke lov til dette. Det er mange som reiser over grensa og kjøper, og de kommer til å fortsette med det.

E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. De lovlige e-sigarettene uten nikotin har 18-årsgrense, men det er ikke lov å reklame for dem eller stille dem ut i butikkene. I utlandet er det lov, og flere kjøper enten over landegrensa eller bestiller på nett.

Arbeiderpartiet håper forbudet sender et signal til bransjen.

– Vi snakker om vapeutstyr som er utformet som tegneseriefigurer, som helt åpenbart er rettet mot barn og unge. Derfor er det ikke lenger mulig å selge e-sigaretter som smaker jordbær eller sukkerspinn. Det vil gjøre det mindre interessant når det smaker tobakk, sier Even Røed.