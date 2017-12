Drapssiktet: – Fikk pedofile servert på en tallerken

Den norsk-polske mannen er tiltalt for å ha drept en sedelighetsdømt 58-åring i fengselet 25. februar med en smørkniv.

– Skyldig, svarte 56-åringen på spørsmål fra dommeren om han erklærer seg skyldig eller ikke skyldig.

I Ringerike tingrett tirsdag framholdt hans forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, at tiltalte verken vil forklare seg eller svare på spørsmål i retten, men ba om at tiltaltes politiforklaring skulle leses opp i sin helhet.

Statsadvokat Mari Gjersøe. Foto: Laila Nguyen / NRK

Dermed leste aktor Mari Gjersøe fra den 29 sider lange forklaringen.

I forklaringen til politiet få dager etter drapet sa tiltalte at han for over 20 år siden begynte å «jakte på griser».

– Han bestemte seg for å ta livet av pedofile. Han syns det var vanskelig å finne dem siden politiet og staten gir dem nye navn etter at de har sonet ferdig, står det i politiforklaringen.

Møtte avdøde i Oslo

I retten kom det fram at tiltalte og avdøde, som satt i varetekt og ventet på en rettssak hvor han sto tiltalt for overgrep, hadde celler rett ovenfor hverandre i Ringerike fengsel.

Men det var ikke der de møttes først, ifølge tiltalte.

Den tiltalte 56-åringen hevder i sin politiforklaring at han møtte avdøde i Oslo kretsfengsel i 2014. Der var det ifølge tiltalte rykter om at avdøde var en «stor pedofil».

Ifølge tiltalte begynte han i Oslo kretsfengsel å låne medisinske bøker, for å lese om «hvordan mennesker er bygd og hvordan drepe med ett slag.»

56-åringens forsvarer, Oscar Ihlebæk. Foto: Laila Nguyen / NRK

Men mens han ifølge ham selv planla å drepe pedofile, forsvant 58-åringen som senere ble drept. Han ble flyttet. I politiforklaringen sier tiltalte at han ble skuffet, men tenkte at «det kommer flere».

Mr. Millionær

Tiltalte søkte seg senere til Ringerike fengsel etter å ha fått en dom på 16 år for å ha drept en vaktmester på Oppsal i Oslo i 2014.

I Ringerike fengsel sier tiltalte ifølge politiforklaringen at avdøde plutselig dukket opp.

– Han ble veldig glad. Det dukket også opp rykter om at det var mange pedofile rundt ham. De andre kalte ham for Mr. Millionær, leste aktor fra forklaringen.

Den tiltalte 56-åringen begynte ifølge ham selv å finne ut om ryktene var sanne. Da han følte seg «100 prosent sikker», bestemte han seg for å drepe. Han planla også å drepe to andre innsatte som var sammen med avdøde, som tiltalte også mente var pedofile. «Små griser», kalte tiltalte de to andre.

Slipte smørkniv med sandpapir

Tiltalte fikk etter hvert skrudd opp drapsdommen til 17 år og 6 måneder av Borgarting lagmannsrett. Han fikk ifølge seg selv beskjed om at skulle sone i Nederland.

Det ville han ikke, så han bestemte seg for å slå til en betjent for å få en dom og bli værende i Ringerike fengsel, leste aktor fra politiforklaringen.

I Ringerike fengsel jobbet 56-åringen på et treverksted hvor de innsatte lager stoler til barn. Dagen før drapet sier han at han smuglet med seg sandpapir som han slipte en smørkniv med. Ifølge 56-åringen tok det ham fire timer å slipe kniven.

Ifølge tiltalte selv satte han dato og tid for drapet, 25. februar klokken 12.40, tre uker før selve drapet.

Foto: Laila Nguyen / NRK

Medfangen som ble drept, satt i et fellesområde i fengselet og spiste den lørdagen. De to andre innsatte, som tiltalte hevder han også skulle drepe, var også til stede.

Tiltalte sier i politiforklaringen at han øvde seg flere ganger før lørdag 25. februar.

Da dagen kom gikk tiltalte bak avdøde og stakk ham i nakken med smørkniven. Tiltalte sier han sparket 58-åringen flere ganger mens mannen lå på bakken mens han flere ganger sa: «når du kommer til helvete, kan du si at (tiltaltes navn) sendte deg, din gris.»

Den overgrepsdømte mannen døde kort tid senere.

Vil trolig be om forvaring

I politiforklaringen blir tiltalte spurt om han var spesifikt ute etter avdøde.

Tiltalte sier han og avdøde i Ringerike fengsel fant ut at de bodde i samme område i Oslo.

– Jeg tenkte på mine egne barn, sier tiltalte i forklaringen.

I slutten av tiltaltes frie forklaring til politiet, sier han at han ikke angrer drapet på medfangen, men han er «litt sint for at han ikke tok de to andre også.»

I forklaringen sier 56-åringen også at han følte han hadde god tid til å planlegge drap på pedofile i fengsel, siden han sonet en lang straff.

– Han føler at han fikk pedofile servert på en tallerken, leste aktor Mari Gjersøe fra forklaringen.

56-åringen risikerer 21 års forvaring for drap.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Ringerike tingrett. Påtalemyndigheten har varslet at de vil føre åtte vitner, samt sakkyndige som har vurdert 56-åringen tilregnelig.

Tiltaltes forsvarer, Oscar Ihlebæk, kommer ikke til å føre noen vitner.