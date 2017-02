Mener den drepte ble identifisert i fengselet på grunn av media

Advokat John Arild Aasen Foto: Jon Jolly Kramer-Johansen / NRK

Den avdøde 58-åringens advokat John Arild Aasen sier hans klient hadde følt seg truet og trakassert i lang tid før drapet lørdag.

– Han forsøkte hele tiden å holde skjult hva han var dømt for. Det gikk bra veldig lenge, men så kom oppslaget i Aftenposten som identifiserte ham. Da ble trusselbildet skjerpet betraktelig.

Mannen satt på enecelle en periode. Det gjorde ifølge forsvareren at han følte bedret sikkerhet rundt seg en tid, men så skal situasjonen ha endret seg igjen.

Grundig vurdering

Tone Tveøy Strøm-Gundersen er nyhetsredaktør i Aftenposten. Foto: Signe Dons

Aftenposten publiserte flere artikler om den avdøde i 2016. Redaktøren forteller at avisen ville gå inn i saken fordi det var en pågående etterforskning med en siktelse mot avdøde om overgrep mot opptil 35 fornærmede.

– Det lå flere vurderinger til grunn. Jeg vil jo si at det at han hadde begått overgrep, og var dømt for dette i en periode på nesten 30 år, ga saken et stort omfang. Overgrep er veldig alvorlig og det bidro til at vi valgte å identifisere.

Politiet mente det ville være store mørketall i antall ofre, og ved å identifisere mannen, kunne Aftenposten bidra til at det ville melde seg flere.

– Mediene har et ansvar ved å vurdere fra sak til sak om en skal identifisere straffedømte eller ikke. Vi gjorde en grundig vurdering om vi skulle identifisere avdøde eller ikke, forteller nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

Får støtte

Leder i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Aftenpostens argumenter for identifisere mannen er relevante, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Han peker på flere punkter i "Vær varsom-plakaten", de etiske normene for pressen.

– Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger. Det må vi kunne si er høyst relevant i dette tilfelle hvor vi har med en person å gjøre som er dømt for seksuelle overgrep gjentatte ganger.

Jensen er helt uenig i kritikken fra mannens advokat om at Aftenpostens identifisering bidro til at han ble kjent som overgriper i fengselet.

– Det kan umulig være en vurdering som inngår i identifiseringsspørsmålet på det stadiet Aftenposten identifiserte han.

Truet på livet

Advokat John Aasen snakket med den drepte mannen dagen før han døde. Da skal han ifølge advokaten sagt at han følte seg truet på livet.

– Nevnte han personen som nå er siktet for drap?

– Nei, han har aldri omtalt den drapssiktede til meg. Han sa bare at det var noen som var truende mot ham. Han fortalte at det ble svært vanskelig å være i fellesskap med andre, sier advokat John Arild Aasen.

Skal se på sikkerheten på nytt

Assisterende regiondirektør Erling Fæste i Kriminalomsorgen region sør sier til NRK at det ikke er mulig for ansatte å være til stede til enhver tid, men mener sikkerheten, på generell basis, er god nok i fengselet.

Han sier at sikkerheten i Ringerike fengsel skal gjennomgås på nytt etter drapet.

