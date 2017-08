– Drapssiktet slipte våpen i fengsel

Den 56 år gamle mannen er siktet for å ha drept en sedelighetsdømt 58-åring i fengselet 25. februar.

Politiet beslagla etter drapet en smørkniv som tilhører fengselet og mener dette er drapsvåpenet. De mener kniven ble slipt.

Politiadvokat Per Thomas Omholt. Foto: Vegard M. Aas / NRK

– Vi mener å kunne bevise at siktede har slipt kniven med sandpapir som han har tatt med seg fra verksted på fengselet, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Den 58 år gamle overgrepsdømte mannen døde etter å ha blitt stukket i halsen i et fellesområde i fengselet, mener politiet.

Gjemte sandpapir

Den siktede jobbet på et treverksted i fengselet og har klart å få sandpapiret inn på avdelingen ved å gjemme det for fengselsbetjentene, sier Omholt.

Mannen har gjennom sin forsvarer sagt at han drepte medfangen fordi han ville ramme overgrepsdømte.

Politiet mener siktede hadde planlagt drapet i lang tid, og at han smuglet med seg sandpapiret kort tid før han angrep avdøde.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Hans plan var å ta livet av avdøde, og han skulle da bruke en kniv og pusse denne kniven. Det har han brukt en del tid på å få til, sier Omholt.

Fengselsleder: – En restrisiko

Ringerike fengsel kontrollerer de innsatte mellom fengselsavdelingen og arbeidsstedet, som er i samme bygning. I hovedsak brukes det metalldetektor, sier fengselsleder Håkon Melvold.

– Vi har også stikkprøvekontroller, men det er ikke sånn at alle innsatte som beveger seg til og fra arbeid hver dag blir kroppsvisitert, det har vi ikke ressurser eller kapasitet til.

– Har rutinene i fengselet blitt skjerpa etter hendelsen?

Fengselsleder Håkon Melvold. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi avventer politiets håndtering av arbeidet før vi tar den endelige gjennomgangen av våre egne rutiner og handlemåte i det som har skjedd.

Det er ikke mulig å hindre uønskede hendelser til enhver tid, mener Melvold.

– Det finnes mange remedier i et fengsel, både der hvor innsatte bor og oppholder seg på arbeidsplass, som kan misbrukes, også som våpen for å skade eller i verste ta livet av noen. Det er på en måte en restrisiko vi må tåle å leve med.

Mener han er tilregnelig

56-åringen er vurdert som tilregnelig av sakkyndige. Han sonet en drapsdom på 17 og et halvt år da han skal ha drept medfangen i vinter. Han er siktet for drap, samt drapsforsøk mot to andre innsatte.

Advokat Oscar Ihlebæk forsvarer den siktede 56-åringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mannen har ikke tvilt på sin egen tilregnelighet og er forberedt på mange år bak murene, sier hans forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk.

56-åringen har erkjent drapet på medfangen.

– Han har reagert voldsomt på at små barn utsettes for overgrep, sa Ihlebæk etter drapet.

58-åringen som ble drept, var sju ganger dømt for overgrep mot mindreårige gutter og satt i varetekt i påvente av at nok en overgrepssak skulle komme opp for retten.