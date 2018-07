Chuck Norris til Norge: – Skal vise ham rundt i Mjøndalen

Chuck Norris har en rekke klubber i verden som praktiserer hans egenutviklede kampsportstilart, Chuck Norris System.

Neste år skal den 78 år gamle kampsportlegenden besøke flere av klubbene. En av disse er Kenneth Fjelds kampsportklubb på tettstedet Krokstadelva i Nedre Eiker kommune.

78 år gamle Chuck Norris tok imot Kenneth Fjeld og hans familie da Fjeld ble oppgradert til mester i Chuck Norris System i USA i forrige uke. Foto: Privat

Fjeld har møtt Norris en rekke ganger tidligere i USA. Men dette er første gangen han får besøk av «Walker, Texas Ranger»-skuespilleren i Norge.

– Han kommer fordi han begynner å bli eldre og har funnet ut at han bør ta en runde rundt og hilse på elevene sine før det er for sent. Han holder på med filminnspilling nå, men når den er ferdig, skal han reise rundt, sier Fjeld.

– Kjapp tur gjennom Mjøndalen

Norris utviklet på 70-tallet sin egen kampsportstil. Grenen har elementer fra karate, brasiliansk jiu-jitsu og krav maga. I dag er det rundt 100 Chuck Norris System-skoler i verden.

Mange husker Chuck Norris slik fra filmene. Foto: Ap

Kenneth Fjeld, som er fra Mjøndalen og driver kampsportklubb i Krokstadelva, ser på Norris som en mentor. 44-åringen ser fram til å vise Norris hjemstedet sitt.

– Det er viktig for meg å vise hvor jeg kommer fra. Det blir å ta han med en kjapp tur gjennom Mjøndalen, gjennom Arbeidergata og hjemstedet mitt. Og vise ham hvor jeg bor i dag. Men jeg tipper han vil se mer, så det blir nok en tur til Oslo også.

Elevene får høre Chuck Norris-vitser

En dato for norgesbesøket er ennå ikke fastsatt, men Norris kunngjorde under sitt årlige treningsseminar i Las Vegas i år at det blir i 2019.

Kenneth Fjeld (nummer to fra høyre) fikk diplom og ny grad av Chuck Norris (i midten) i Las Vegas. Foto: Privat

De fleste av Fjelds 140 elever syns det blir stort å få besøk av Norris. Men ikke alle vet hvem han er.

Iblant forteller 44-åringen kjente Chuck Norris-vitser til elevene sine. En av favorittene er: «Når Chuck Norris tar armhevninger, løfter han ikke seg selv opp. Han presser jorden ned.»

– Noen av barna vet ikke hvem han er. Men vi har bilde av han der inne, vi bukker til han hver gang før trening. Så de vet at han er treneren min, og at det er opphavet til stilarten vår.

Første i Europa

Fjeld var i forrige uke i Las Vegas for å være med på Chuck Norris' treningsseminar.

Kenneth Fjeld gleder seg til besøket i Krokstadelva. Foto: Laila Nguyen / NRK

Han klarte samtidig, som den første i Europa, å gradere seg til 5. graden i Chuck Norris System. Det høyeste er 10.

– Det er et bevis på at jeg har jobbet bra i mange år. Det viktigste for meg er å vise mine elever at det lar seg gjøre, selv om en kommer fra Norge og Nedre Eiker.