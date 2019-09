Til tross for utallige advarsler om faren ved misbruk av nesespray, blir stadig flere nordmenn avhengige. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet, viser at det første halvår i år ble solgt 3,4 millioner flasker med nesespray. En økning på sju prosent fra i fjor.

– Det er jo folk som bruker både tre og fire flasker daglig av disse sprayene. De som har forsøkt både å stoppe og røyke og slutte med nesespray, beskriver at det er mye vanskeligere å slutte med nesespray.

Sverre Karmhus Steinsvåg er neseforsker og professor. Han tror at tusenvis av nordmenn kan være avhengige av nesespray. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Det forteller Sverre Karmhus Steinsvåg, avdelingsleder for Øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor II ved Universitetet i Bergen.

Steinsvåg mener avhengighet av nesespray er et betydelig problem.

– Dette er noe som gir en redusert livskvalitet for mange. Det å føle seg permanent tett i nesen gir en opplevelse av å ikke få puste skikkelig. Det er omtrent som å føle seg som en fisk på land.

Avhengigheten kommer veldig fort

– For et års tid siden hadde jeg en kunde som var innom hver morgen og kjøpte nesespray. Så vi skjønte jo det, at han var avhengig, forteller kjøpmann på Coop Extra, Roger Monsen.

Butikksjef ved Coop Ekstra i Drammen, Roger Monsen, har kun lov å selge én flaske nesespray av gangen, selv om mange gjerne skulle hatt mer enn en. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hver dag selger han 20 til 30 flasker nesespray fra den lille butikken sin i Drammen. Det til tross for at han kun har lov å selge én flaske om gangen per kunde.

Den store pågangen av kunder som trenger nesespray, merker også Amir Arvan som jobber hos Apotek 1.

– Vi ser at folk er avhengige, de kommer tilbake og vi forsøker å gi dem råd. De er veldig bevisste på det selv, men enda fortsetter de med den, forteller Arvan.

– Avhengigheten kommer veldig fort. Allerede etter én uke, om du har brukt det for mye, kan du bli avhengig.

Stadig flere nordmenn er helt avhengig av å ha med seg nesespray til enhver tid for å fungere i hverdagen. Foto: Azad Razaei / NRK

Blir desperate

Nesespray må ikke brukes mer enn sju til ti dager sammenhengende. Dersom du overskrider anbefalt dosering, ender du opp med å få det verre enn da du begynte med sprayen.

Det glemmer folk, mener Steinsvåg, som sier mange blir desperate.

– Bruker du dette over lang tid blir det en betennelse i slimhinnene i nesen. Da hovner slimhinnene opp og blir mer hovne enn de var i utgangspunktet.

For at vi mennesker skal fungere, må vi puste med nesen. Det handler ikke bare om å ha det behagelig, men om fysiologiske prosesser som påvirker både oksygenopptak, lungefunksjon, lukt og smak. Og det har med søvnkvalitet å gjøre.

– Hvis nesa er tett, sover vi dårlig og fungerer dårlig både utdanningsmessig, jobbmessig og sosialt. Det er det som plager folk mest.