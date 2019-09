Valpen kan gi trøbbel i ekteskapet

En liten firbent sjarmør har nettopp gjort sitt inntog i familien. Plutselig får valpen all oppmerksomheten.

Mannen i huset bruker kanskje all sin tid på det nye familiemedlemmet. Han ligger på gulvet og koser, går turer, og snakker ikke om annet enn den pelskledde gullklumpen. Det kan få den andre parten i forholdet til å sette seg på bakbeina.

– Føler seg dumpet

– Jeg har snakket med mange hundeeiere som har opplevd dette. Kona eller ektemannen føler seg nærmest dumpet av partneren fordi valpen blir det nye midtpunktet, forteller hundeekspert Gro Saugerud.

Gro Saugerud sammenligner det å skaffe seg valp med å få et lite barn. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Hun har holdt valpekurs og drevet med hundetrening i en årrekke. Hun føler seg av og til som en ekteskapsrådgiver.

– Jeg tror mange opplever et sjokk når de får seg en valp. Det blir mye jobb men også mange følelser. Man gjør kanskje mer med valpen enn det man har gjort med partneren på lenge. Koser, prater til, og duller med den.

– Også er det jo sånn at hunden hører mest på den som gir den mest oppmerksomhet. Til slutt kan det ende med at man føler seg dumpet av både partneren og hunden, sier Saugerud.

– Velg meg eller hundene

Venke Gulli fra Lier opplevd en samlivskrise da hun ble bitt av hundebasillen.

– Det begynte med at jeg og mannen min skaffet oss en hund. Etter hvert ble jeg veldig interessert i hundekjøring, og endte til slutt opp med fem hunder hjemme i stua. Da fikk jeg et ultimatum av mannen min: velg meg eller hundene! Jeg valgte hundene, forteller Gulli.

Venke Gulli opplevde en samlivskrise da hun ble bitt av hundebasillen. Foto: Privat

I ettertid innser hun at hundeinteressen gikk for langt.

– Jeg ble helt ko-ko. På forhånd er mange ikke klar over hvor oppslukt man kan bli i hundene. Du blir fryktelig glad i dem, sier Gulli, som understreker at hundeholdet ikke var den eneste årsaken til at ekteskapet røk.

Nå har hun lagt hundekjøringen på hylla, og skaffet seg andre interesser.

– Jeg og den nye mannen min har blitt enige om at én hund er nok, sier Gulli.

Sammenligner med utroskap

Relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir mener mange kan oppleve valpen som en konkurrent på kjærlighetsfronten.

Relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir. Foto: Halvard Jakobsen / NRK

– Det kan virke drøyt å dra paralleller til utroskap, men det er de samme følelsene som vekkes. Det er trusselen om at du mister din posisjon, og det er jo det utroskap egentlig handler om. Avvisning er den verste følelsen vi vet, sier Thorhallsdottir.

– Er det ikke litt flaut å innrømme at man ser på en søt liten valp som en konkurrent?

– Jeg tror folk skammer seg, på toppen av alle disse litt kjipe følelsene. Det er jo bare en valp, men til slutt kan man begynne å mislike den. Alt var jo så fint, og så kommer denne valpen og roter det til.

Krangler om oppdragelse

Ifølge hundetrener Saugerud er spesielt ett tema gjenstand for opphetede diskusjoner på hjemmebane.

– Den ene parten mener kanskje at den andre er for ettergivende, mens den andre mener at samboeren eller ektefellen er for streng. Vi som hundetrenerne blir stående midt imellom og prøver å imøtekomme begge parter. Vår jobb blir å veilede og fortelle hvordan hunden får det best mulig, sier Saugerud.

Også barna kan bli skadelidende hvis man ikke forbereder seg godt på valpekjøpet.

– Vi voksne er flinke til å gi barna store forventninger. Sannheten er at valper biter, de trekker i båndet når du skal gå tur, og de hører ikke etter. Det er ikke bare kos, sier Saugerud.