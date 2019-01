Slik «lurer» du den tette nesa di

I disse tider er det folk som nyser, hoster og snufser overalt hvor man snur seg. Forkjølelsessesongen er over oss, og årets influensatopp nærmer seg med stormskritt.

Dette fører også ofte til tett nese og vanskeligheter med å puste ordentlig. Men visste du at nesa uansett er tettere på én side?

– Nesa har en fysiologisk syklus, som går på omtrent hver fjerde time. Da er det alltid litt bedre passasje på den ene eller andre siden, forklarer overlege ved øre-nese-hals-avdelingen på Drammen sykehus, Håkon Pharo Skaug.

Nesens syklus

Du legger ikke merke til syklusen til vanlig, men du kan kjenne den hvis du trekker pusten dypt gjennom hvert nesebor.



Overlege Håkon Pharo Skaug ved øre-nese-hals-avdelingen på Drammen sykehus. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Ved forkjølelse eller influensa merkes det ekstra godt at én side blir mye tettere enn den andre.

– Da får man et virus, eller kanskje en bakterie, som gjør at slimhinnene i nesa blir hovne. Da blir det trangere passasje i nesa, sier Skaug.

Når det står på som verst, kan en tett nese gå ut over nattesøvnen.

Det ikke alle er klar over er at det da kan hjelpe å legge seg på siden i senga.

Ligge på siden-trikset

Neseboret som er tettest skal være det «øverste». Etter et par minutter i sideleie skal tettheten ha løsnet, og du kan puste relativt greit gjennom begge neseborene.

Det er nemlig tyngdekraften som hjelper til, forklarer overlege Skaug.

– Når man endrer posisjon, så kan det endre på blodgjennomstrømmingen i nesa på grunn av tyngdekraften. Da vil det kunne bedre passasjen gjennom nesa på den ene eller andre siden, sier han.

Du er faktisk alltid litt tett i et nesebor, som følge av nesesyklusen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Enkelt grep

Det er imidlertid ikke en varig løsning. Noen minutter senere tetter det «nederste» neseboret seg. Da må du snu deg over på den andre siden, slik at det tette neseboret kommer opp.

Men du har i hvert fall noen minutter på deg til å sovne, mens det er relativt åpent i nesa.

– Slike små enkle grep kan bedre litt. Det har effekt på en litt tett nese, sier Skaug.

Overlegen råder deg også til å ligge høyt med hodet i senga, eller stå opp og trekke litt frisk luft. Soverommet ditt bør heller ikke være for varmt, 19–20 grader er ideell temperatur.

Rekordmye nesespray

De vanligste lindringene mot tett nese, er saltvann og nesespray.

De nyeste tallene fra Folkehelseinstituttet viser at vi kjøper nesespray som aldri før. I 2017 ble det solgt 6 millioner flasker, en dobling på 18 år.

Skaug mener det er best å forsøke saltvann først, ettersom det er ikke har noen bivirkninger. Funker ikke det, kan man prøve nesespray. Men ikke bruk det i mer enn ti dager sammenhengende.

De nyeste tallene fra Folkehelseinstituttet viste at vi kjøper nesespray som aldri før. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

I verste fall, dersom slimhinnene har blitt kronisk betente som følge av langvarig bruk, kan det bli nødvendig med kirurgi.

– Bare på min poliklinikk i dag, så har jeg hatt fire-fem pasienter med problemer i denne gata, sier Skaug.

Vanndamp med ingefær

Det finnes også en rekke kjerringråd mot tett nese, som å spise sterk mat, smøre tannkrem under nesa eller putte et hvitløkfedd i et nesebor.

Folk vi har spurt, har også en del triks. Prøv damp for å løse opp en tett nese, er rådet fra en dame.

– Ta en skål med varmt vann, miks i ingefær, la stå to-tre minutter. Så bøyer du deg over skåla og dekker hodet med et håndkle så du får trukket inn dampen. Det er noe bestemora mi har lært meg.