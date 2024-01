Ble overrasket av vitnemålet til Breivik: – Opplevde ham helt ute av karakter

Anders Behring Breivik sier fengselslivet slik det er med rammene han soner under, er lite verdt å leve.

I dag får vi høre mer om hva slags liv terroristen har bak murene.

Fengselsinspektør i Ringerike fengsel, Dag Andersen og avdelingsleder Kristian Hesthagen jobber med Breivik ukentlig. I dag skal de fortelle hvordan massedrapsmannen oppfører seg.

Innledningsvis fortalte fengselsleder Eirik Bergstedt om hvorfor Breivik soner på Ringerike. Fengselet er et av få i Norge som har plasser som tilfredsstiller krav til SHS (særlig høyt sikkerhetsnivå).

– Skien hadde hatt Breivik hos seg i åtte år, og det var et behov for et miljøskifte. Både for den innsatte og ansatte, fortalte Bergstedt.

Tirsdag fortalte en gråtkvalt Breivik at han tidvis ikke orker å leve. Han beskriver seg selv som suicidal. Avdelingsleder Hesthagen satt i salen, og ble overrasket.

– Jeg oppfatter ham verken som deprimert eller suicidal. Jeg opplevde ham som helt ute av karakter og har aldri opplevd ham vise en sårbar side, sa Hesthagen i retten i dag.

De samme fengselsbetjentene som jobber med Breivik hver dag, følger også hvert eneste steg han tar under rettssaken. Foto: Caroline Utti / NRK

Nederst på rangstigen

Fengselsdirektør Dag Andersen fortalte at de jevnlig gjør sikkerhetsvurderinger rundt Breivik. Og noe av det de bruker en del tid på, er kommunikasjonskontroll – altså å lese brev.

– Han bekrefter ukentlig sine høyreradikale budskap, som han forsøker å sende ut i brev. Faren for at særlig sårbare personer ute i samfunnet blir inspirert, er stor. Og som PST påpeker kan bare et lite livstegn fra ham være nok, sa Andersen.

– Hva slags status ville Breivik hatt i en fellesskapsavdeling? spurte statens advokat Andreas Hjetland.

– Forskning viser at innsatte som er dømt for seksuallovbrudd, særlig overfor barn, havner langt ned på rangstigen. Det samme gjelder drap og mishandling av barn. Det kan føre til utfrysing og fysisk vold.

– Kan han i verste fall bli drept?

– Ja.

– Har dere erfaring med det i Ringerike fengsel?

– Ja.

– Han vet alt om livet mitt

Hesthagen sier han har blitt godt kjent med Breivik.

– Jeg tror Breivik vet det meste om livet mitt, både familien min og hobbyene mine. Vi kan snakke om studier, noe vi begge er glade i. Studieteknikk, hvilke fag vi tar og eksamener som venter, fortalte Hesthagen i retten.

Han forteller at betjenter hver dag spiser både frokost og middag med den innsatte, og at de da snakker om hverdagslige ting.

Hesthagen ble også spurt om hvordan det kunne artet seg om Breivik var en del av et større fellesskap i fengselet.

– Han har noen triggerpunkter, som fengselsbetjentene vet om. Men i en fellesskapssetting med 14 andre vil det helt sikkert være innsatte som bevisst vil trykke på disse. Det kan føre til impuls vold.

Tirsdag ble det henvist til rapporter som beskrev utbrudd fra Breivik. Han bekreftet også selv at han har mistet besinnelsen, hvis han blir sjikanert.

PST: Stor inspirasjonseffekt

Advokat Andreas Hjetland mener Breivik har en «helt ekstrem risiko for grenseløs vold». Terroristen har drept 77 mennesker, de fleste ungdom og barn.

Breivik selv hevder at han ikke lenger er militant, og påstår han bare vil skrive brev og ha mer kontakt med mennesker. Derfor har han saksøkt staten.

Da Breivik forklarte seg i går, brukte han mye tid på å prøve å overbevise retten om at han ikke er en trussel.

Slik dekker NRK rettssaken Ekspander/minimer faktaboks For NRK er det viktig å dekke også denne rettsprosessen. Vi har en oppgave med å dokumentere dette som en del av etterspillet etter 22. juli.

Vi omtaler den terrordømte ved hans egentlige navn – Anders Behring Breivik – og ikke Fjotolf Hansen, som han byttet til i 2017.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og AUF hadde et møte med Norsk redaktørforening i forkant av rettssaken, hvor de var spesielt opptatt av at Breivik ikke skal få en talerstol til offentligheten denne uka.

NRK ønsker ikke å gi den terrordømte mulighet til å kommunisere det ideologiske tankegodset sitt, slik han har forsøkt tidligere. Dekningen vår skal være faktaorientert og fokusere på formålet ved rettssaken: Problemstillinger knyttet til soningsforhold.

Vi gjør løpende vurderinger av både bildebruk, vinklinger og den samlede dimensjoneringen av saken, både i NRK og i media totalt sett.

I en fersk rapport det ble henvist til i retten, blir terroristen av PST beskrevet som en «helgen» i høyreekstreme kretser internasjonalt. Det er en av grunnene til at staten ikke ønsker mindre brevkontroll.

– PST sier ikke jeg er farlig lenger, men de sier jeg har inspirasjonseffekt. De anklager ikke meg for å ha terrorintensjoner lenger. Selvfølgelig er jeg farlig, men det er ikke jeg som er farlig, det er karakteren som dyrkes om meg av ytre høyre, sa Breivik.

– Breivik er den samme

I Ringerike fengsel har Breivik et eget område over to etasjer, men søksmålet handler om hvordan manglende kontakt med mennesker gjør noe med hans psykiske helse.

– Han kan ha kontakt med betjenter hver dag, men han får ikke bygget menneskelige relasjoner. Det mener vi er umenneskelig, og et brudd med minimumskravet i menneskerettskonvensjonen, mener Breiviks advokat, Øystein Storrvik.

Den saksøkende part reagerer på omfattende brevkontroll og besøksbegrensninger.

– Det har vært gradvise tilpasninger og justeringer opp gjennom åra. Forholdene er bedre nå enn da han ble dømt i 2012, og bedre enn i 2017, da soningsforholdene var oppe sist. Breivik, derimot, er den samme, sier statens advokat Andreas Hjetland.

Advokat Øystein Storrvik har tidligere ei rettssaken klaget på et gitter som skiller Breivik fra besøkende, også advokater og psykiater, i fengselet.

– Vi har klar en skisse på en ny port, så hvis det er ønskelig å endre til den, gjør vi det, sier fengselsleder Bergstedt.

– Er det sånn at så lenge Breivik soner på SHS, så vil det være gitter eller glass mellom ham og advokat eller psykiater?

– Hovedregelen på SHS er glass og et veldig klart skille, hvis ikke retten beslutter noe annet.