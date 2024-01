Etter at Anders Behring Breivik tok til tårene i retten tirsdag, da han fortalte om selvmordstanker, innkalte statens advokater et ekstra vitne.

Psykiater Janne Gudim Hermansen har hatt 21 samtaler med 22. juli-terroristen, og hun trodde ikke tårene var ekte.

Hennes beskrivelser i retten, og andre vitnemål, kommer trolig til å bli en del av sluttprosedyren til advokatene Andreas Hjetland og Kristoffer Nerland i dag.

– Han holder seg frisk og sunn, og virker uberørt av forholdene han soner under, sa Hjetland fredag morgen.

Andreas Hjetland i en samtale med Breivik-forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Caroline Utti / NRK

Soning skal svi

Advokat Hjetland var i sluttforedraget opptatt av å understreke at det er en belastning å sitte i fengsel, og at det skal være det.

– Den lidelse og ydmykelse som er naturlige følger av å sone i fengsel, og spesielt på SHS (særlig høy sikkerhet), er en nødvendighet. Det ligger i sakens natur, for det handler om å beskytte mennesker mot seg selv eller andre. Dette er ikke et brudd med EMK.

Han understreket også at det stilles strenge krav til faktiske bevis i slike saker, og at det ikke er fremlagt tilstrekkelig i retten.

– Det er bare mishandling og umenneskelig behandling som varer over en viss tid og med en viss intensitet, som vil være problematisk.

Hjetland mener det ikke er noen holdepunkter for verken fengselet eller staten har et ønske om å behandle noen, i dette tilfelle Breivik, inhumant.

Skal behandles med respekt

– Breivik er fortsatt veldig farlig. Det er stor fare for vold, eller at han kan inspirere andre. Sånn var det i 2011, og sånn er det i dag. Derfor må han sone under særlig høy sikkerhet her på Ringerike, sa Hjetland.

Han fortalte at de ansatte i fengselet gjør så godt de kan, og behandler massedrapsmannen høflig og humant.

– EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) gjelder selvsagt også for Breivik, den gjelder for alle. Det er en grunnleggende forutsetning for kriminalomsorgens arbeid. Selv en som er dømt for noe så grusomt som Breivik er, skal behandles humant og med respekt.

Breivik-advokatene Øystein Storrvik og Marte Lindholm holdt sitt sluttforedrag torsdag.

– Har menneskelig kontakt

Statens representanter i rettssaken, som går i den ombygde gymsalen i Ringerike fengsel, har fra start fortalt at Breivik fortsatt er farlig.

Slik dekker NRK rettssaken Ekspander/minimer faktaboks For NRK er det viktig å dekke også denne rettsprosessen. Vi har en oppgave med å dokumentere dette som en del av etterspillet etter 22. juli.

Vi omtaler den terrordømte ved hans egentlige navn – Anders Behring Breivik – og ikke Fjotolf Hansen, som han byttet til i 2017.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og AUF hadde et møte med Norsk redaktørforening i forkant av rettssaken, hvor de var spesielt opptatt av at Breivik ikke skal få en talerstol til offentligheten denne uka.

NRK ønsker ikke å gi den terrordømte mulighet til å kommunisere det ideologiske tankegodset sitt, slik han har forsøkt tidligere. Dekningen vår skal være faktaorientert og fokusere på formålet ved rettssaken: Problemstillinger knyttet til soningsforhold.

Vi gjør løpende vurderinger av både bildebruk, vinklinger og den samlede dimensjoneringen av saken, både i NRK og i media totalt sett.

Ikke minst er tankegodset hans det, og derfor mener de det er viktig med fortsatt streng brev- og besøkskontroll.

– Breivik har rett til menneskelig kontakt, og det får han mye av. At det er vanskelig for ham å få en god venn under disse forholdene, betyr ikke at menneskerettene er brutt, sa Hjetland i sluttprosedyren.

De er uenige at staten har brutt menneskerettighetene, som var påstanden advokat Storrvik la ned torsdag.