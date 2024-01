Breivik hevder han har prøvd å ta livet sitt i fengsel

Anders Behring Breivik (44) har vært fengslet siden tidlig på kvelden 22. juli 2011, da han ble pågrepet på Utøya. Han har sittet på Ila, Skien og nå Ringerike.

Den terrordømte massedrapsmannen har tidligere saksøkt staten for soningsforholdene, men ikke vunnet frem i rettssystemet. Nå får han prøve saken sin igjen.

Eget kjøkken, treningsrom og tre undulater er ikke nok. Han føler seg isolert – og mener han blir syk. Regjeringsadvokaten er ikke enig, og mener forholdene er forsvarlige.

Breivik møter mandag i en provisorisk rettssal i Ringerike fengsel, etter at han igjen har saksøkt staten for soningsforholdene.

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Breivik er suicidal

I et notat til retten i forkant av behandlingen skrev Breiviks advokat Øystein Storrvik at isolasjonen er en psykisk belastning.

«Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfull interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal. Isolasjonen har blitt mer belastende for saksøker jo lengre tid som har gått. Breivik har i dag kun kontakt med to andre innsatte, som han har samvær med i én time annenhver uke,» skrev Storrvik.

Til NRK sier Storrvik at Breivik også har forsøkt å ta sitt eget liv mens han har sittet i fengsel.

– Han er isolasjonsskadet, suicidal og har hatt selvmordsforsøk i den siste perioden, de siste seks årene, sier han.

Forsvareren vil ikke gi noen ytterligere detaljer om det han kaller et selvmordsforsøk, siden det vil bli en del av bevisførselen og Breiviks forklaring i rettssaken.

Etter det NRK får opplyst, deler ikke fengselet og Kriminalomsorgen oppfatningen av at Breivik har forsøkt å ta sitt eget liv – eller at han er suicidal.

Advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten ønsker heller ikke å kommentere påstandene om selvmordsforsøk og suicidalitet.

– Alle sider ved Breiviks soningsforhold og hvordan han har det vil bli belyst under rettssaken, så det er ikke naturlig å si noe mer nå rett før saken starter, sier han til NRK.

Treningsrom, Xbox og undulater: Slik soner Breivik Du trenger javascript for å se video.

Sikkerhetsvurdering

Regjeringsadvokaten mener det er vanskelig å se for seg forsvarlige lettelser i Breiviks soningsforhold.

I sluttinnlegget som er sendt til Oslo tingrett, går det fram at myndighetene ikke mener Breivik har urimelige soningsvilkår.

«De sakkyndige mener risikoen knyttet til Breivik i det store og hele er uendret siden 2011. Denne ekstraordinære risikoen legger føringer for hvilke sikkerhetstiltak som har vært – og er – nødvendige for kriminalomsorgen å etablere rundt Breivik.»

Slik dekker NRK rettssaken Ekspander/minimer faktaboks For NRK er det viktig å dekke også denne rettsprosessen. Vi har en oppgave med å dokumentere dette som en del av etterspillet etter 22. juli.

Vi omtaler den terrordømte ved hans egentlige navn – Anders Behring Breivik – og ikke Fjotolf Hansen, som han byttet til i 2017.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og AUF hadde et møte med Norsk redaktørforening i forkant av rettssaken, hvor de var spesielt opptatt av at Breivik ikke skal få en talerstol til offentligheten denne uka.

NRK ønsker ikke å gi den terrordømte mulighet til å kommunisere det ideologiske tankegodset sitt, slik han har forsøkt tidligere. Dekningen vår skal være faktaorientert og fokusere på formålet ved rettssaken: Problemstillinger knyttet til soningsforhold.

Vi gjør løpende vurderinger av både bildebruk, vinklinger og den samlede dimensjoneringen av saken, både i NRK og i media totalt sett.

Regjeringsadvokaten skriver at Kriminalomsorgen jobber for at Breivik skal ha så gode soningsforhold som mulig, innen for hva som er forsvarlig med tanke på sikkerhetssituasjonen.

Dette handler også om Breiviks egen sikkerhet, står det i sluttinnlegget.

Storrvik mener på sin side at det nåværende regimet fratar Breivik muligheten til å ha menneskelig kontakt.

– Tema for retten er om man kan dømme en person til livstid i fengsel uten eller ha noe håp for å etablere relasjoner med andre mennesker.

Sultestreik

Det er ikke første gang Breiviks helsetilstand har vært et tema.

Randi Rosenqvist er blant de som har snakket mest med Breivik etter terrorangrepet. Da spørsmålet om prøveløslatelse ble behandlet i retten i 2022, vitnet hun om hans sinnstilstand:

– I 2016 satte han seg ned og skrek i korridoren på vei til lufting. I 2018 var det en sivil ulydighet der han blant annet hadde sølt med avføring. Det varte ikke så lenge og det var nok mer ubehagelig for ham enn for fengselet. Han ba om plasthansker for å slippe å ta på sin egen avføring. Det fikk han ikke.

I 2019 var det også en periode da Breivik sultestreiket i noen dager. Under rettssaken sa Rosenqvist at Breivik fortsatt tar antidepressiva han fikk utskrevet etter dette.

– De tre episodene med sivil ulydighet har han fortalt om nøye i forkant, fordi han er redd for at fengselet skal tro at han er psykotisk om han gjør det. Han beskrives som grei, og at det kan tenkes at han søker litt mer emosjonell kontakt med de ansatte.

Den pensjonerte psykiateren skal ikke vitne under rettssaken mot Breivik denne gangen.

– Jeg har inntrykk av at Breiviks hovedinteresse nu er å skape en politisk bevegelse, sier hun til NRK.

For noen år siden søkte massedrapsmannen om å få besøk slik at han kunne gjøre den ene kontakten gravid, fordi det var viktig å føre den ariske rase videre.

På spørsmål om hvorvidt Breivik vil bruke rettssaken til å kringkaste sitt politiske budskap, svarer hans forsvarer nei.

– Denne gangen har jeg inntrykk av et reelt ønske om kontakt med andre mennesker, sier Storrvik.