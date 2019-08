Som NRK fortalte søndag kan de blodfortynnende tablettene være livreddende om du blir utsatt for et hjerteinfarkt. Nå opplever apotekene en massiv etterspørsel etter tablettene.

– Vi hadde en kraftig økning i salget. Bare i løpet av mandagen solgte vi tre ganger mer enn det vi normalt sett gjør på én måned, sier Hege Willoch, fagdirektør i Norsk Medisinaldepot, som eier vitusapotek.

Også apotekkjeden Apotek 1 merker pågangen. I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsrådgiver Anders Dahl at salget av produkter som inneholder acetylsalisylsyre har «mangedoblet seg».

Aspirin er et legemiddel mot milde og moderate smerter og mot feber.

Denne lille tabletten kan redde livet ditt dersom du får et hjerteinfarkt. Foto: Azad Razaei / NRK

– Unødvendig helseangst

Det massive salget får lege og hjertespesialist Wasim Zahid til å advare.

– Jeg håper inderlig ikke at helt vanlige folk har gått og hamstret dette her, folk som er unge og friske og som ikke har noen sykdommer eller har noen risiko for å få hjerteinfarkt, for det mener jeg blir litt unødvendig helseangst, sier Zahid.

ADVARER: Lege Wasim Zahid mener folk må være forsiktig med bruken av aspirin. Foto: Ole Kaland / NRK

Han påpeker at tabletten kan redde liv, men at man bør være forsiktig med bruken.

– Risikoen for å få hjerteinfarkt, er størst for den eldre delen av befolkningen. Det betyr at for de aller fleste av oss, er det ikke stor risiko for hjerteinfarkt og vi kommer til å gå rundt med en sånn pille i lomma og aldri egentlig få bruk for den.

Ikke bekymret

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen kjøper ikke Zahids argumentasjon.

– Vi har jo over 15.000 hjerteinfarkt i Norge hvert år, så det er ikke en liten gruppe pasienter. Det er klart at hvis du er på hytta for eksempel, langt fra folk, og får sterke brystsmerter, så kan det være en livreddende behandling, sier Madsen.

Han understreker dog at man bør ta opp med fastlegen sin om man er i faresonen for et hjerteinfarkt og dermed bør ha tablettene liggende på lur. Han er ikke redd for at mange har gått til anskaffelse av aspirin.

– Det kan være veldig bra at de har gjort det. Fordi, får de rundt i brystet og ringer til AMK med en gang og sier at de har tablettene liggende. Da får du råd om du skal ta den, sier Madsen.

IKKE BEKYMRET: Steinar Madsen i Legemiddelverket er ikke bekymret for det eksplosive salget av aspirin. Foto: Kamilla Marie Johsen / NRK

Med andre ord kan du kanskje begrense et infarkt noe dersom du kommer i gang med behandlingen så tidlig som mulig. Likevel er ikke Zahid overbevist om betydningen av å ha blodfortynnende tabletter i beredskap.

– Det er liksom ikke en mirakelkur å ta denne blodfortynnende tabletten. Den aller viktigste behandlingen skjer først når du kommer frem på sykehuset, sier hjertespesialisten.