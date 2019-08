– Jeg er skuffet. Dette er jo et enkelt og rimelig hjelpemiddel. Jeg forstår ikke hvorfor leger har tilbakeholdt denne informasjonen.

For fem år siden ble Kathe Nielsen rammet av et hjerteinfarkt. Hun er ikke i tvil om at hun hadde benyttet seg av medisinen, dersom hun hadde visst om den på forhånd.

– Det er ubegripelig at vi skal lære om hjertekompresjoner og førstehjelp, men ikke om en tablett som redder liv, sier Nielsen, som mistet begge foreldrene til den samme sykdommen.

Kathe Nielsen overlevde hjerteinfarkt. Hun reagerer på at hun ikke fikk vite om den livreddende tabletten. Foto: Jan-Erik Wilthil

Fortynner blodet

Søndag fortalte NRK om den reseptfrie smertestillende tabletten som kan hindre hjertedøden. Helsepersonell har i en årrekke benyttet legemiddelet acetylsalisylsyre som førstehjelp til pasienter med akutte brystsmerter. Tabletten fortynner blodet raskt, og gjør at blodforsyningen til hjertet opprettholdes.

En tablett Aspirin kan redde liv ved hjerteinfarkt. Tabletten må tygges for å få den ønskede effekten. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Velkjente smertestillende som Aspirin har den samme effekten, dersom den deles opp og tygges. Likevel er det svært få som kjenner til den livreddende effekten av det reseptfrie legemiddelet. I går ble det kjent at Legemiddelverket råder eldre i risikosonen til å skaffe seg tablettene.

– Det kan være lurt for de over 65 år å ha disse tilgjengelig. Vi vet at det å tilføre 300 milligram acetylsalisylsyre reduserer risikoen for å dø betraktelig. Disse tablettene kan redde liv ved hjerteinfarkt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

– Leger har tablettene hjemme

– Det er ingen tvil om at flere kunne vært reddet dersom de hadde hatt disse tablettene hjemme, sier hjertespesialist Helge Istad i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Ifølge Istad har mange leger tablettene hjemme i sitt eget medisinskap, nettopp fordi de vet hvor effektivt det virker når hjerteinfarktet rammer.

Ifølge hjertespesialist Helge Istad ville flere liv vært reddet med denne reseptfrie tabletten i hus. Foto: Privat

– Når legene beskytter seg selv, burde de jo gi informasjonen til folk om at de også kan ha dette hjemme. Det er trygt å bruke i en akuttsituasjon, sier Istad.

Hjertespesialisten mener legene ofte undervurderer pasientene.

– Enkelte leger frykter at hvis pasienten skal behandle seg selv og bli opptatt av fremtidig sykdom, så vil det skape frykt. Det er jeg ikke enig i. Dagens pasienter er veldig opplyste, og klarer fint å håndtere dette uten å bli engstelige, mener Istad

Advarer mot blødningsfare

En av bivirkningene av tablettene er økt blødningsfare. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin mener det kan være risikofylt at folk diagnostiserer seg selv.

– Det er ikke alle brystsmerter som dreier seg om hjerteinfarkt. Noen ganger kan det være en sprukket hovedpulsåre, eller blødende magesår. Da er det farlig å ta en slik tablett, sier Brelin.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, mener folk må være forsiktige med å diagnostisere seg selv. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Men er ikke en sprukket hovedpulsåre langt sjeldnere enn hjerteinfarkt?

– Jo, men samtidig er antall hjerteinfarkt kraftig redusert. Det vil være bedre for de fleste å la ambulansepersonellet stille diagnosen. De som bor i byer og tettsteder vil som regel få hjelp i løpet av 20 minutter, sier Brelin.

Han utelukker likevel ikke at det kan være gunstig å anbefale enkelte i risikosonen å skaffe seg tablettene, men kjenner ikke til nyere forskning som viser dette.