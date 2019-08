Denne tabletten kan redde liv

– Eldre som er i risikosonen bør vurdere å ha disse tablettene tilgjengelig, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Smertestillende som inneholder acetylsalisylsyre har vist seg å være svært effektive i behandling av pasienter som har fått hjerteinfarkt.

Stoffet virker blodfortynnende, og kan løse opp blodpropper i løpet av svært kort tid. Legemidler som Aspirin kan kjøpes reseptfritt på apoteket.

Wenche Wessel Berg var vitne til at en mann falt død om av hjerteinfarkt. Nå vurderer hun å kjøpe Aspirin . Foto: Jan-Erik Wilthil

Var vitne til dødsfall

71 år gamle Wenche Wessel Berg fra Drammen blir overrasket når hun får vite at en enkel aspirin kan blir redningen når et infarkt rammer. Hun har selv opplevd hvor fatalt det kan være når hjertet svikter.

– Da jeg var på tur i skogen, falt en mann som sto bak meg i bakken. Han hadde fått hjerteinfarkt og døde, bare 59 år gammel, forteller hun.

Nå vil hun selv gå til anskaffelse av en eske med Aspirin.

– Jeg er jo redd for å få hjerteinfarkt. Hvis dette hjelper, vil jeg jo ha det hjemme.

Reduserer dødsrisiko

Hittil har norske helsemyndigheter vært tilbakeholdne med å gi noen klar anbefaling til folk om å skaffe seg tablettene for å ha dem i bakhånd.

Nå går medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk langt i å råde folk i risikosonen til å ha tablettene i medisinskapet.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Foto: Statens legemiddelverk

– Det kan være lurt for de over 65 år å ha disse tilgjengelig. Vi vet at det å tilføre 300 milligram acetylsalisylsyre reduserer risikoen for å dø betraktelig. Disse tablettene kan redde liv ved hjerteinfarkt, sier Madsen.

Lege har alltid to i lomma

De smertestillende tablettene kan være avgjørende dersom du befinner deg langt fra folk, og plutselig får sterke brystsmerter.

– Jeg har alltid to tabletter med meg i lommeboka. Ikke bare for meg selv, men også hvis noen andre trenger hjelp, sier Madsen.

– Har du noensinne fått bruk for dem?

– Ja, det har skjedd et par ganger. En gang jeg var på fjellet, hjalp jeg en mann med akutte brystsmerter. Han fikk en tablett av meg, mens vi ventet på luftambulansen, forteller Madsen, som også er hjertespesialist.

Ønskes velkommen

13.000 nordmenn behandles for hjerteinfarkt hvert år. Hvert 40. minutt rammes noen av sykdommen. Helge Istad er spesialrådgiver i hjertesykdommer i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Han ønsker utspillet fra Madsen velkommen.

Hjertespesialist Helge Istad. Foto: Privat

– Det er fint at Madsen og Legemiddelverket går ut med denne informasjonen, slik at folk kan ta individuelle valg i samråd med lege. Eldre med høyt blodtrykk eller som røyker, bør ha disse tablettene tilgjengelig, sier Istad.

Istad mener legestanden og helsemyndighetene ofte er redde for å gå ut med lignende anbefalinger, i frykt for å sykeliggjøre folk.

– Dagens pasienter er veldig opplyste, og er i stand til å ta selvstendige valg, mener Istad.

– Ring alltid 113

Til tross for den åpenbare effekten, vil ikke Madsen gå ut med en generell anbefaling til folk om å gå til innkjøp av smertestillende med acetylsalisylsyre.

– Vi er veldig gode på å behandle hjerteinfarkt i Norge. De aller fleste steder kommer ambulansen i løpet av et kvarter, og da får du denne tabletten med en gang, sier han.

Tabletter som inneholder acetylsalisylsyre gir økt blødningsfare hos enkelte, men faren er liten hvis man bare inntar en enkeltdose. Madsen understreker at man alltid bør ringe 113, å få hjelp til å vurdere situasjonen ved akutte brystsmerter.

– Ikke ta en smertestillende og håp at det går over.