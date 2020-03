Utlevert i ekspressfart

I god tid før soloppgang i dag morges ble mulla Krekar vekket på cella i Oslo fengsel. Han fikk beskjed om å gjøre seg klar til avreise, og like etter ble han hentet av sivilt politi og plassert i en bil. Målet var Gardermoen, der et fly stod klart for å hente mullaen.

Allerede klokken åtte var flyet i luften med kurs for Roma, der det landet litt før klokken elleve. Deretter skal han ha blitt overlatt til italiensk politi og overført til et fengsel. Flyet landet på Gardermoen igjen allerede i 14-tiden.

Spørsmålet er om regjeringen og norsk politi strakk seg litt vel langt for å bli kvitt Krekar.

Det spesielle er at hele operasjonen i stor grad skal ha skjedd i regi av norske myndigheter. Midt under koronakrisen og i dypeste hemmelighet skal PST ha planlagt uttransporten, i nær forståelse med justisdepartementet. Det hele skjedde selvsagt i samarbeid med italienske myndigheter, men Italia skal ikke ha vært den aktive part under selve utsendelsen.

Etter utleveringsregelverket er det normalt det landet som ber om å få en person utlevert som selv skal stå for transporten. Det var også signalet da justisdepartementet besluttet utlevering i februar, da het det at italienske myndigheter selv skulle sende et fangefly som kunne frakte ham ut.

Med dette flyet ble Krekar flydd fra Gardermoen til Italia. Foto: flexflight.dk

Men slik ble det altså ikke. På dagens pressekonferanse var justisminister Monica Mæland svært ordknapp når det gjaldt detaljer om det som hadde skjedd. Og det er kanskje ikke så rart når vi kjenner bakteppet. Fra justisdepartementet heter det nå at de var ferdige med saken da den hadde passert statsråd, og at den ble sendt til politiet for effektuering på vanlig vis. Men var det virkelig slik at PST på helt egen hånd arrangerte alt dette?

Var det virkelig nødvendig å bruke norske skattepenger til å leie inn et fly for å sende Krekar til Italia i all hast?

Spørsmålet er om regjeringen og norsk politi strakte seg litt vel langt for å bli kvitt Krekar. Særlig når koronasituasjonen i Italia er i som den er; så sent som i går var landet øverst på listen over de hardest rammede landene i verden. Og mullaen må utvilsomt kunne sies å være i risikogruppen.

Dersom departementet og PST ikke letter på sløret vil det også komme spørsmål om hvem som betalte regningen. Var det virkelig nødvendig å bruke norske skattepenger til å leie inn et fly for å sende Krekar til Italia i all hast? Eller blir fakturaen videresendt til Italia? Det er mulig å forstå at politiets arbeidsmetoder og en del annet må holdes hemmelig etter en slik operasjon. Men det kan umulig være nødvendig å skjule hvem som betalte.

Så er det viktig å huske på at norske myndigheter har lov og rett på sin side. Krekar har hatt en rekke klagemuligheter. Utleveringsspørsmålet ble behandlet både i Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett før det havnet hos Kongen i statsråd, der klagen ble endelig avvist.

På Stortinget feiret Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet med kake i ettermiddag, med et fulltallig pressekorps til stede. Det må likevel være et paradoks for partiet som gikk til valg på at Krekar skulle sendes ut. Etter sju år ved makten og like mange justisministere var det til slutt en Høyre-statsråd som signerte utleveringsordren.

Denne gang er det tvilsomt om han noen gang kommer tilbake.

En spesiell dag må det også være for Krekars faste advokat Brynjar Meling, som har bistått mullaen helt siden han landet på den gamle terminalen på Gardermoen i 2003. Flere av oss som var til stede den gang husker at mulla Krekar ble fraktet til Norge av nederlandsk politi, og at han ble løslatt på stedet da ingen fra norsk side møtte opp for å hente han. Drøye 17 år senere ble mullaen sendt ut fra samme flyplass, denne gang er det tvilsomt om han noen gang kommer tilbake.