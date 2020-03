Justisminister Mæland: – Endelig vedtatt at Krekar skal utleveres til Italia

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holdt klokken 13.30 en digital pressekonferanse. Der fortalte hun at mulla Krekars klage om utlevering til Italia er avvist av Kongen i statsråd.

– Dette er et vedtak som er endelig. Et endelig utleveringsvedtak skal i utgangspunktet effektueres så raskt som mulig. Det er på vanlig måte norsk og italiensk politi som sørger for at utleveringsvedtaket iverksettes, sier Mæland.

Må vente på grunn av koronaviruset

KOM MED BESLUTNINGEN: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holdt den digital pressekonferanse fredag. Foto: Fredrik Ljone Holst / NTB scanpix

Mæland sier at regjeringen er klar over at situasjonen i Italia nå er vanskelig på grunn av koronaviruset.

– Av hensyn til situasjonen i Italia, vil norske og italienske myndigheter avvente effektueringen. Effektueringen vil skje så raskt det lar seg gjøre, sier Mæland.

Najmuddin Faraj Ahmad (kjent som mulla Krekar) er i første omgang varetektsfengslet frem til 25. mars 2020.

Utleveringsloven åpner opp for å holde den etterlyste varetektsfengslet i fire uker etter at utleveringsvedtaket ble endelig, og i særlige tilfeller kan retten forlenge fengslingsperioden.

Klage fra Najmuddin Faraj Ahmad over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 12. februar 2020 om utlevering til Italia. Klagen tas ikke til følge.

Meling: En skammens dag

– Dette er en skammens dag for Norge. En skammens dag for PST, domstolene, departementet og regjeringen og en bekreftelse på at man ikke er en rettsstat, sier Meling til NRK.

Krekars forsvarer har tidligere sagt at de vil klage saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De vil be menneskerettighetsdomstolen forby utlevering, inntil de har behandlet klagen.

– På samme måte som at det ikke går an å være litt jomfru, så kan man ikke være litt rettsstat. Rettsstaten måles etter hvordan man behandler de mest upopulære og her har Norge feilet, sier Meling.

– Det sitter personer i denne regjeringen som jeg hadde forventet hadde personlig integritet og var voksne nok til å stille spørsmål før en avgjørelse ble tatt, men jeg må bare registrere at så åpenbart ikke har vært tilfelle.

– Hva gjør dere nå?

– Vi snur bunker og ser hvilke muligheter vi har, svarer Meling.

