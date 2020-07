Aker BP-sjefen: – Vi ba ikke om skattelette

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg var aldri bekymret for olje og gassindustrien. Vi hadde store cashreserver, men leverandørindustrien var så vidt oppe på knærne etter å ha blitt slått ned under forrige krise i 2014.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sitter på et av de mest beskjedne konferanserommene på Fornebu. Han synes skattepakken de fikk fra Stortinget, for at de og de andre oljeselskapene skulle investere på norsk sokkel, var raus.

– Du sier dere har masse cash. Måtte man gi dere masse skattelette for at dere skulle sette i gang med de prosjektene dere nå sier dere skal?

– Det vi ba om var ikke skattelette, men måten systemet ble satt opp på til slutt gir noe lavere proveny, men det var ikke nødvendig, sier Røkkes oljesjef.

Fakta om enigheten om oljeskatten Ekspandér faktaboks Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enige om følgende endringer i oljeskatten: * Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021. * Friinntekten settes til 24 prosent innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) er innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt fram til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD. * Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret. * Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge. * Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk. * Det skal legges fram forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon. * Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres. * Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner. (Kilde: NTB / Høyres stortingsgruppe)

Økte friinntekten

For på Stortinget valgte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet å plusse på friinntekten utover de 20 prosentene bransjen selv hadde bedt om, til 24 prosent.

Friinntekten er overskudd oljeselskapene slipper å betale oljeskatt på, og beregnes som andel av hvor mye de har investert.

– Så det du sier er at forslaget bransjen hadde, ville gitt akkurat den samme aktiviteten og faktisk vært litt billigere enn det politikerne stemte gjennom?

– Etter mitt syn, ja.

– Så noen milliarder ut av vinduet?

– Ja. det er forskjellige syn på den saken, sier Hersvik.

Tenker helhet

– Han ser isolert sett bare på en del av den økonomiske virksomheten i Norge. Vi som sitter på Stortinget må tenke på helheten, sier Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen.

Stortingspolitiker Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

For oljebransjen foreslo avskrivingsregler som ville utsatt skatteinnbetalingene deres enda mer enn de fikk anledning til.

– Det ville blitt mye dyrere om vi skulle lagt opp til en direkte utgiftsføring på selskapsskatten slik de la opp til dersom det skulle gjelde mange flere deler av norsk industri, sier Sandtrøen.

Oppsiktsvekkende

– Dette er det mest uansvarlige jeg har sett i norsk politikk, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, som trakk seg fra oljeskattforhandlingene i vår.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Hun ser ikke noen grunn til at friinntekten som gir en reell skattelette måtte jekkes opp fordi oljeselskapene ikke fikk fullt gjennomslag for direkte utgiftsføring og dermed skatteutsettelser.

– Her har man hals over hodet konkurrert om å kaste penger etter oljeselskapene. Penger som det nok viser seg i ettertid at man ikke hadde trengt å gi de. Dette er oppsiktsvekkende uttalelser, sier hun med referanse til at Aker BP sjefen faktisk selv mener han har fått for mye.