Regjeringen foreslår store endringer for olje- og gassvirksomheten

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt), skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen mener omlegging til kontantstrømskatt har flere positive effekter. For staten gir omleggingen over tid økte skatteinntekter og et bedre samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet.

Bru: – Ikke starten på avviklingen

Omleggingen til kontantstrømskatt anslås over tid å øke statens inntekter med om lag 7 mrd. kroner for investeringer som foretas i 2022.

Som følge av den umiddelbare utgiftsføringen av investeringskostnader vil imidlertid skatteinntektene fra petroleumsvirksomheten reduseres de første årene, skriver regjeringen.

– Vi skal videreutvikle norsk olje- og gassnæring, og forutsigbare rammevilkår er noe av det viktigste for selskapene på norsk sokkel. Derfor er det viktig å avklare allerede nå hvilket skattesystem vi skal ha for investeringer på sokkelen når de midlertidige skattereglene gradvis fases ut. Jeg håper på bred politisk enighet om en omlegging til kontantstrømskatt slik vi nå foreslår, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Endringene vil ikke gjelde de midlertidige reglene som ble innført i møte med koronakrisen. Disse vil fases ut i tråd med Stortingets vedtak.

– La det ikke være noen tvil om at regjeringen vil videreutvikle denne næringen (oljenæringen). Vi vil videreutvikle en petroleumspolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. For å oppnå, dette er stabile og forutsigbare rammevilkår avgjørende, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun ble spurt om dette er starten på avviklingen av oljenæringen.

– Dette er ikke starten på avviklingen, men starten på neste fase, sier Bru.

Dette er de foreslåtte endringene

Hovedelementene i forslaget til omlegging av petroleumsskattesystemet:

Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer, og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene.

Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. I høringsnotatet bes det om innspill om behov og forsvarlig utforming av en pantsettelsesordning for underskuddsutbetalingen.

Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten.

Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 pst. til 71,8 pst.

I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon, og underskudd vil fremføres uten rentetillegg.

Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av en ukes tid.

Hasteinnkalt

Siden dette var børssensitivt, altså at det kunne påvirke vurderingen av selskapers økonomi, var temaet på pressekonferansen hemmelig.

Pressekonferansen med fire statsråder ble varslet halvannen time i forkant, og ingen kunne si noe om hva temaet ville være.

Til stede på pressekonferansen er finansminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).