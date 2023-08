Stemmeguiden

Tenk lokalt: Haustens val er eit lokalval. Dette vert ikkje alltid reflektert i nasjonale media. Altså, ikkje høyr for mykje på rikspolitikarar denne gongen! Finn heller ut korleis tilhøva er i din kommune. Her kan også media sine valomatar vera misvisande. Til dømes har ikkje politikkområde som «utanriks», «forsvar og beredskap» og «lov og rett» noko å gjera i ein valomat i tilknyting til eit lokalval. Dette er saker som staten rår over, ikkje kommunane. Med andre ord bør du setja deg inn i kva kommunepolitikarane og fylkespolitikarane faktisk rår over.