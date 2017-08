Mer kroppspress gir ikke bedre helse

Personlig trener Cornelis Elander skriver i NRK Ytring at vi trenger mer kroppspress i Norge. Begrunnelsen hans er at Norge blir stadig «tykkere, sykere og i generelt dårlig form».

Jeg er i likhet med Elander opptatt av folkehelsa og ønsker en frisk og aktiv befolkning. Men han presenterer en sannhet med store modifikasjoner. Det har vært en liten økning i BMI hos nordmenn, men den synes ikke å påvirke egenoppfattet helse.

Vi bør også glede oss over at nordmenn røyker mindre og drikker mindre sukkerholdig brus. Og omtrent like mange trener eller mosjonerer ukentlig som tidligere år.

I sin bekymring for nordmenns helse synes Elander å glemme noe meget viktig. Helse er mye mer enn trening og kosthold! Helse er også psykisk og sosialt velvære. Det handler om hvordan du har det med deg selv. Et stort fokus på den «perfekte kroppen» vil ikke bidra til bedre folkehelse slik Elander synes å mene. Snarere tvert imot.

Forskning viser at unge som er eksponert for mange bilder av tynne, muskuløse kropper ser mer negativt på sin egen kropp. Et press på å bli slankere vil neppe gjøre deg slankere. Faktisk har forskning vist at barn og unge som føler seg overvektige uten å være det har mer sjans for å bli overvektige i voksen alder.

Mange blir direkte syke av kroppspresset. I dag sliter omtrent 50 000 norske kvinner med spiseforstyrrelser. Dette er kun de med en tydelig diagnose. Trolig sliter mange flere med vanskelige tanker og følelser rundt kropp. Jeg var en av dem.

For å bli frisk måtte jeg lære meg å bli glad i min egen kropp og sette pris på alt den kan gjøre. I dag føler jeg meg så sterk, frisk og sunn som jeg aldri før har gjort. Jeg skulle bare ønske jeg hadde lært det før.

Innenfor behandling av spiseforstyrrelser synes det å være en gjennomgående enighet om at du ved å akseptere deg selv, faktisk er i bedre stand til å ta vare på deg selv. Vi som ønsker er friskere befolkning burde derfor kjempe mot idealkroppen og for at flere skal oppdage hvilken fantastisk kropp de har!

Vi kan godt ha fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold, men det bør ikke være gjennom såkalt kroppspress.

I jobben min møter jeg utrolig mange som er forvirret angående kosthold. Det er ikke så rart, når media slipper til eksperter med kostholdsanbefalinger uten faglig forankring. Samtidig er statens kostråd underkommuniserte.

I stedet for mer kroppspress bør vi få mer faglig god informasjon og mindre sensasjonelle og forvirrende kostråd. Jeg mener vi også trenger en offentlighet som fokuserer mye mindre på hvordan kropper ser ut og mye mer på hvem mennesker er og hva de kan gjøre.

Å se idrettsgleden og samholdet på en fotballkamp eller naturbildene fra norsk fjellheim må da friste mye mer til bevegelse enn få trykket tynne, muskuløse kropper opp i ansiktet hvor enn du går. Tiden er også overmoden for en merking av retusjert reklame og et større mangfold av kropper i reklame og media.

Det å oppleve at alle slags kropper er verdt å vise frem tror jeg gjør at flere får et godt kroppsbilde og at flere bruker kroppen sin til aktiviteter og opplevelser.

Det burde jo ikke spille noen rolle hvordan kroppen ser ut, det viktige er hva du kan gjøre med den, hva den kan gjøre med deg og hvordan den fungerer.

Å løfte det perspektivet tydeligere frem -dét ville vært bra for nordmenns helse!