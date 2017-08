Vi trenger mer kroppspress!

Vi nordmenn blir stadig både tykkere, sykere, og i generelt dårligere form. Samtidig går fagfolk ut og applauderer at færre trener, og gir inntrykk av at det er for mye fokus på sunn mat og trening i Norge i dag. Sannheten er imidlertid at tilstanden aldri har vært verre, og at vi faktisk kan trenge litt mer såkalt kroppspress!

Denne uken deltok jeg i en større debatt rundt temaet, og medias rolle i det hele. Debatten arrangeres av Norske Kvinners Sanitetsforening, og har fått det velklingende navnet «Dødspen – hvem har skylden».

Jeg mener det faller på sin egen urimelighet å beskylde mediene for å skape kroppspress ved å fremme saker om kosthold og trening når stadig flere sliter med overvekt, fedme og sykdommer knyttet til dette.



Ja, faktisk kan man heller argumentere for at det ikke er nok kroppspress, at vi faktisk trenger litt mer fokus på både kropp, helse og hva vi for eksempel dytter i oss av mat.

Vi blir bare tykkere og tykkere

Verdens helseorganisasjon har nemlig sagt at tre av fire norske menn kommer til å være overvektige i nær framtid, mens direktøren for Folkehelseinstituttet (FHI) tidligere har gått ut og sagt at det er for «dårlig tilgang på sunn mat i Norge». Da kan vi rett og slett ikke fortsette å leve i den tro at nordmenn er så friske og trener så mye. For statistikken, og ikke minst utgiftspostene på helsebudsjettet, vitner nemlig om noe ganske annet.

Dette er ikke ment som et angrep på noen som eventuelt måtte slite med noen kilo for mye, mitt ønske om å få flere nordmenn i bedre form!

Overvekt og fedme har på mange måter blitt normen, og det er helt klart at det såkalte kroppspresset som så mange liker å snakke om i hvert fall ikke har resultert i så mange flere tynne kropper. Det er spesielt skremmende å se at så mange barn og unge nå sliter med fedme og ekstrem overvekt – en problemstilling som omtrent ikke fantes hvis vi går noen år tilbake i tid.

Dette øker ikke bare sjansen for sykdom senere i livet, men vil også kunne svekke deres generelle livskvalitet i årene fremover, og ødelegge mye av det helsegrunnlaget de bygger for framtiden. På et mer kynisk plan kan man jo også stille seg spørsmålet om hvordan vi alle skal makte å betale for de økte utgiftene som dette også vil medføre.

Drit i BMI og slutt å telle kalorier!

For meg er det ekstremt viktig å understreke at undervekt, og det å være sykelig opptatt av å holde vekten nede, er noe jeg aktivt har prøvd å jobbe imot og hjelpe folk med i en årrekke. Ja, faktisk er jeg en av de få innenfor mitt fagfelt som verken liker å si at man skal være nødt til å telle kalorier eller å la seg styre av hva for eksempel BMI'en måtte vise. Jeg er for eksempel for motebransjen i Paris' beslutning om å ha et minstekrav hva gjelder modellenes vekt!

Det vi derimot trenger mer av er fokus på sunn mat, trening og vise folk flest hvor lite som faktisk skal til!

Likevel er det viktig å få fram at ekstrem overvekt er like ille og farlig som undervekt, derfor mener jeg vi også må ha et stort fokus på skadene overvekt medfører. For jeg reagerer kraftig på at vi etter tiår på tiår med å prøve å overbevise media og særlig motebransjen om å styre unna ekstremt undervektige, sykelig tynne modeller nå har tatt en helomvending, og på mange måter promoterer de vel så usunne idealene på den andre siden av vektskalaen.

Dette vil verken hjelpe folk flest med å føle seg noe særlig bedre, eller få dem i bedre form. Det vi derimot trenger mer av er fokus på sunn mat, trening og vise folk flest hvor lite som faktisk skal til! For det å ha fokus på kosthold og trening er nemlig ikke med på å skape kroppspress!

