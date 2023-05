Mer enn en plikt

Forrige uke la Forsvarskommisjonen frem sin rapport om hva de mener må til for å styrke norsk forsvarsevne. De er klinkende klare på at det må til et personell- og kompetanseløft i det norske Forsvaret.

Mens vi den åttende mai også benytter muligheten til å reflektere over de mange ofrene og heltemotet som ble vist under krigen, er det viktig å huske på verdien av verneplikten.

Jeg avtjente min verneplikt på Kystvakt Sortland for drøyt fire år siden. De erfaringene jeg tar med meg er ledelse, samarbeid, disiplin og ansvar. Dette er ferdigheter som har vært uendelige verdifulle for meg, også i tiden etter Forsvaret. Ungdommen som kom inn, hadde blitt til en ung voksen.

Forsvaret er en mulighet for deg til å utfordre deg selv og vokse som person.

Jeg tror at jeg i likhet med mange andre på min alder, så trengte jeg å komme inn under et regime hvor jeg ikke var hovedpersonen i fokus. For i en verden der truslene kan komme fra hvor som helst og når som helst, er det viktig at vi har et forsvar som står klar til å beskytte oss og våre interesser.

Det var nettopp det jeg skjønte i løpet av min tid. Jeg var med på å beskytte noe større enn meg selv.

Forsvaret er en mulighet til å utfordre deg selv og vokse som person. Det kan være utfordrende å tilpasse seg det strenge regime som kreves i Forsvaret, men det er også en mulighet til å overvinne begrensninger og utvikle nye ferdigheter.

Det er vårt ansvar å stille opp og levere etter beste evne.

Som også diverse serier har illustrert, så er det mange tunge dager, men de gode dagene gjør det hele verdt innsatsen.

Det er de folkevalgtes øverste ansvar å sørge for at Forsvaret er godt nok til å beskytte oss, men det er det også vårt ansvar å stille opp og levere etter beste evne.

Med den erfaringen jeg fikk gjennom min tid i verneplikt, vil jeg anbefale alle unge å vurdere Forsvaret som en mulighet for personlig utvikling, også fordi du kommer til å være en viktig del av å sikre nasjonal sikkerhet.

For dem som er villige til å utfordre seg selv og ta ansvar for sin egen utvikling, kan det være en av de mest meningsfulle og verdifulle opplevelsene man kan ha.

LES OGSÅ: