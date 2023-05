Sobert og skremmende. Alarmerende og alvorstynget. Store bokstaver og enda større tall.

Knut Storberget har siden desember 2021 ledet Forsvarskommisjonen som har tittet inn i krystallkulen og tastet hardt på kalkulatoren for hva det norske forsvaret trenger de neste 20 årene.

– Forsvarsevnen må styrkes. Nå. Kraftig. Sa Storberget.

Han maler et krevende bilde som befolkning og beslutningstakere – uavhengig av partifarge og sektor – bare må forholde seg til:

Vi må tenke helt nytt om sikkerhet. Det vi gjør i dag er for dårlig. Fremtidens behov er hinsides det vi har planlagt for. Pengebruken må økes til et nært urealistisk høyt nivå.

Det vil være uansvarlig å fortsette med forsvarspolitikken som i dag.

Forsvar og sikkerhet må på agendaen på en måte som endrer tankesettet til en hel generasjon. Revolusjon og paradigmeskifte er ekkoet av Storbergets malende beretning i går.

Storbergets innledning står ut som et politisk dokument. Uansett om ordlyden oppfattes pompøs eller berettiget: Det er ikke mulig å være uberørt av alvoret som tegnes opp:

Mye av dagens styrker har ikke operativ evne i praksis.

Forsvarsbevilgningene må økes umiddelbart. Det er et kritisk behov for rask utbedring av en rekke av dagens ressurser.

Det er behov for en tiårig maritim satsing.

Det må et helhetlig løft til i et 20-årsperspektiv. Kompetanseløft, bedre bruk av teknologi og industrisamarbeid.

Vi må tenke beredskap og sikkerhet i et bredere samarbeid mellom sivil sektor og forsvaret.

Det vil bli knapphet på personell, organisering og basestruktur må tilpasses nye behov. Kunnskap, ledelse og kultur må være bedre enn i dag.

Sjøforsvaret trenger ekstra penger for å møte et endret trusselbilde. Norge har en lang kyst. Seilingsmønstrene i nord vil bli annerledes når mer is smelter. Og Russland vil være en trussel i årene som kommer, mener forsvarskommisjonen. Foto: NTB

F-ordet

Opp fra støvet av Berlinmurens fall steg troen på europeisk fellesskap, forbrødring, samarbeid og lavspenning. Fremtidsoptimisme, fred og forsoning betydde nedrustning. Nedrustning gjorde beredskap til nisje-tenkning for fagmiljøer, ikke allemannseie i hverdagen. Først og fremst har dette ført til et økonomisk etterslep og nedgradering av viktighet når budsjettmidlene fordeles.

Det har et navn:

Fredsgevinst er et ord du kan lære deg like godt først som sist. Regjeringen bruker det i sitt budsjettarbeid. Storberget bruker det i sin bønn om mer penger og krav om tverrpolitisk enighet.

Fredsgevinst betyr at vi de foregående tiårene, år for år, har spart masse penger på å ikke måtte bruke penger på sikkerhet og forsvar. Ikke at disse pengene står å bugner på en sparekonto, de er brukt på gøye ting som helsevesen, nye veier, skolefritidsordning, skattelette eller kommunereform eller andre ting politikerne har prioritert.

Den tiden er over, mener forsvarskommisjonen.

Forsvarsbudsjettet må umiddelbart styrkes med 30 milliarder kroner varig fra og med neste år.

Det trengs ytterligere 40 milliarder kroner mer, pr. år i en tiårsperiode.

Deretter trengs 10 milliarder kroner mer pr. år.

Statsbudsjettet er på mange tusen milliarder kroner, men la én ting være klar før du ser på tallene over en gang til: 10 milliarder kroner er veldig masse penger. I ganske gode år er det hele summen en regjering har å bruke på egne, nye, positive saker som kan profilere dem. Alle andre pengene går til folketrygd og «hvis vi skal gjøre det samme som i fjor».

Både dagens og forrige regjering har økt bevilgningene til forsvaret. Det er ikke nok, mener forsvarskommisjonen. Her fra da finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram kom med budsjettnyheter til pressen i vinter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I klartekst betyr Forsvarskommisjonens formaning at handlingsrommet, gitt at man ikke vil kutte masse i utgifter eller øke skattene vesentlig, må gå til en sektor folk flest naturlig nok vil at skal påvirke livene deres minst mulig. Om det er aldri så viktig.

Skal man gjøre som kommisjonen ber om, betyr det en helt ny politisk virkelighet og et ubeskrivelig nytt politisk handlingsrom for kommende regjeringer i tiår fremover.

– Et slikt politisk forlik forutsetter en mer samlende, langsiktig og helhetlig tilnærming til forsvaret av Norge, sa Storberget.

Mer enn penger

Som om ikke det var nok: Det er et viktig utropstegn som er lett å glemme. Fordi det som så mye annet i denne sektoren handler om ting det er lett å ta for gitt:

Norge vil i fremtiden mangle folk sammenlignet med i dag. Antallet vernepliktige vil gå ned. Det vil i fremtiden være færre potensielle personell å ta av for forsvaret. Slik Helsepersonellkommisjonen advarte mot at det ville være for helsevesenet.

Dette vil utfordrer struktur, personell, ledelse og kultur i sektoren. Forsvaret må organiseres bedre og mer effektivt. Spisset for forsvarsevne, mindre distriktspolitikk.

Så banalt det enn høres ut: Mennesker er den viktigste ressursen for forsvar og sikkerhet. Demografien vil utfordre også denne sektoren de neste 20 årene.

Støre-regjeringen satt ned forsvarskommisjonen noen måneder før Russlands invasjon av Ukraina. Storberget og resten av kommisjonen har fått utsatt frist som følge av krigen i Europa som får bred omtale i rapporten. Foto: NTB

– Det er vår tid. Det er vårt ansvar. Dette blir vår arv, sa Storberget. Han stod på talerstolen med et lilla slips og hadde allerede introdusert hedersgjestene på pressekonferansen: Femteklassinger fra Grefsen skole. Forsvarskommisjonens 20-års perspektiv hjelper skolebarna frem til 32-årsdagen.

Politikerne er nødt til å høre på dette. Nå er det umulig å si at ingen er advart, til det er rapporten for tydelig og ensidig. Samtidig er ikke bildet sjokkerende, det overrasker ingen som kjenner Forsvaret.

Om regnestykkene står seg får tiden og den politiske viljen og evnen vise. Men retningen er det allerede nå klar oppslutning for.

Holdninger og handlinger må endres langt utenfor politikken. Det må skaffes en helt annen legitimitet i befolkningen og samfunnet for øvrig.

Det vanskelige for politikerne blir ikke å nikke til rapporten og budskapet.

Det krevende er å etterleve det i praksis.