Avlyste Lucia-feiring etter hets og reaksjoner

Frustrerte foreldre forteller til VG om sterke og tårefylte reaksjoner både blant barna og voksne, som hadde tatt seg fri fra jobb for å overvære Lucia-feiringen på Mørkvedmarka skole i Bodø.

– Det er helt uhørt. Havet av unger som kom ut med tårer og skriking er noe av det verste jeg har sett, sier faren til en åtte år gammel jente på Mørkvedmarka skole til VG.

Han var blant flere andre foreldre som hadde tatt seg fri for å se barna synge.

– Men det var verst for barna som ikke hadde foreldre som kunne ta fri. De ble stående alene og gråte, sier faren.

– Tredje år på rad

Bråket rundt årets Lucia-feiring startet mandag, da Avisa Nordland skrev at foreldre reagerte på at gutter ikke fikk være med i Lucia-koret.

– Det er tredje året vi har rent jentekor, men første året vi har fått slike reaksjoner. Vi skulle uansett ha ei evaluering etter denne Lucia-markeringen, sier rektor til NRK.

– En tung avgjørelse

Edvardsen forteller til NRK at avgjørelsen om å avlyse er en av de tyngste hun har tatt som rektor. Men at kommentarene og medietrykket gjorde at ledelsen ved skolen ikke hadde noe valg.

– Dette var en av de tyngste avgjørelsene jeg har tatt. Vi har 200 jenter som har gledet seg og øvd, og generalprøvene i går var veldig bra. Jeg synes det er svært trist at det ble slik, vi kunne dessverre ikke gjennomføre det i dag. Jentene har blitt tatt godt vare på i hele dag.

Hun har fått veldig mange støtteerklæringer i løpet av formiddagen.

Sterkere reaksjoner

FAU-leder Vegard Kristiansen sier til NRK at han støtter rektor Mette V. Edvardsen.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene, men stort medietrykk og ufine kommentarer fra foreldre gjorde at presset etter hvert ble veldig stort at skolen så seg nødt til å avlyse.

Han ser ikke bort fra at saken kunne vært løst på en annen måte.

– Det er en avgjørelse som er veldig tung og ta, og jeg tipper det ikke er greit å være rektor i dag. Sett i lys av slik situasjonen hadde utviklet seg, med en meningsløs gutt- og jentedebatt, var det riktig å avlyse.

Debatten på sosiale medier både i går og i dag har vært preget av karakteristikker av rektor.

– Det er et lavmål som nesten ikke kan beskrives. At voksne kan holde på slik er utrolig. Til og med kjente personligheter i Bodø har gått kraftig ut. Det er overraskende at folk har slike holdninger.

Foreldrene jobbet for en alternativ Luciakonsert senere i dag, men også den ble avlyst. Etter det NRK erfarer er Lucia-arrangementet flyttet til i neste uke.