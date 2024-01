Generasjon blå

Resultatet av høstens skolevalg slo inn som en flodbølge.

Høyre ble største parti, mens det var Frp som hadde størst framgang. Arbeiderpartiet gjorde ett av sine dårligste valg noensinne, og en samlet venstreside gikk på en kjempesmell. Rødt ble halvert, og MDGs appell hos de unge var det bare smuler igjen av.

Er ungdommen blitt egoistiske, kom det bestyrtet fra den radikale foreldregenerasjonen. Det var som å høre at også ungdommen var bedre før.

Høyresiden vant valget på TikTok, lød unnskyldningen fra venstresida. Kommunikasjon er alltid lettere å peke på enn politikk.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby og FpU-leder Simen Velle har fått mye ære for høyresidens sterke resultat i skolevalget. Men hvor mye skyldes en ideologisk endring blant særlig unge menn? Foto: William Jobling / NRK

Ikke bare gubber likevel

Nå kom SSBs foreløpige valganalyse som viser at dette slett ikke bare var en stemningsbølge i skolevalget. Blant menn under 25 år stemte 58 prosent på Høyre eller Frp ved kommunevalget.

Arbeiderpartiet fikk fattige 7 prosent. Hele venstresiden samlet med Ap, SV, Sp, Rødt og MDG fikk til sammen 22 prosent av stemmene blant unge menn.

Det samme ser vi i bakgrunnstallene på de månedlige meningsmålingene. Særlig Ap gjør det svært dårlig hos velgere under 30 år, mens Høyre og særlig Frp gjør det sterkt.

Nå mangler ikke partistrategene på Youngstorget bekymringer, men dette bør komme høyt på lista over hodepinesaker.

For det er mange som nok må tenke nytt om politikk, kommunikasjon og rekruttering av velgere.

Nærmest på autopilot har man tenkt at ungdom er mer klimabevisste og radikale. At de streiker for klima, er woke og venstrevridde.

Kommentatorer og andre har i tillegg erklært at Frp er et gubbeparti. Nå er de riktignok kraftig overrepresentert hos menn, men de har åpenbart draget på de unge.

Erna Solberg og Ola Svenneby var fornøyd med høstens skolevalg. Foto: Amanda Iversen Orlich / n649101

Ikke død, men overdrevet

Det vakte oppstandelse at Unge Høyre-leder Ola Svenneby lett euforisk annonserte Greta Thunberg-generasjonen død etter seieren i skolevalget. Men i klimaaktivistens hjemland hadde de for lengst slått fast at Thunberg-generasjonen var en noe medieskapt overdrivelse.

Ved riksdagsvalget i 2022 fikk det svenske Miljøpartiet lavest oppslutning av alle partiene blant de yngste velgerne.

Høyres søsterparti Moderaterna var størst, mens det omstridte Sverigedemokraterna (SD) som nr. to. Ingen partier hadde større vekst blant de unge enn sistnevnte.

Også bildet av SD som et gubbeparti er endret. Nå er partiets velgere langt mer jevnt fordelt i alle aldersgruppene.

Større polarisering mellom jenter og gutter

Hvis man dykker ned i tallene, er det flere nyanser som dukker opp.

For det er en stor kjønnsmessig skjevfordeling blant de yngste. Nå er generelt kvinnelige velgere mer venstrevridde enn mannlige velgere, men blant de yngste er dette langt mer polarisert.

Yngre kvinner er markant rødere enn yngre menn. Ved kommunevalget var det rødgrønt flertall dersom man bare spurte kvinner under 25 år.

Og det er særlig blant en gruppe Frp gjør det spesielt sterkt. Det er blant velgere med yrkesutdanning eller lavere utdanning. Populært kalt vanlige folk og «de som bygger landet».

En undersøkelse av skolevalget som nettstedet Pollofpolls har referert viser at Frp «knuser» de andre partiene blant elevene som går yrkesfag.

Hvorfor så blå?

Nå er det foreløpig lite forskning som kan forklare denne markante endringen i politiske holdninger blant de yngste.

Forklaringer jeg gjerne hører blant lærere, forelesere på universitetene, i politiske podkaster og andre steder er eksempelvis disse (NB: se opp for svogerforskning, overforenklinger, spissformuleringer og at mange slett ikke kjenner seg igjen):

Unge mennesker er mer opptatt av og bekymret for økonomien. Høyresiden har generelt mer sakseierskap til lommeboksaker og tjener på det.

Vi er i ferd med å få en generasjon som for første gang har utsikter til å få det «verre» enn foreldrene sine. Det gjør kanskje at unge er mer materialistiske og mindre idealistiske?

Unge er opptatt av jobber og hva vi skal leve av i framtida, og særlig unge menn er mer positiv til olje og industri.

Klimasaken oppfattes som for moralistisk og krisemaksimerende.

En konsekvens av en upopulær regjering er at flere unge søker seg mot vinnerlaget.

Høyresiden har hatt dyktige og debattsterke frontfigurer i Unge Høyre-leder Ola Svenneby og FpU-leder Simen Velle.

Det har vært mange år med fokus likestilling og løfte fram kvinner. Yngre menn føler seg ikke nødvendigvis hjemme i feminismen og den ofte problemorienterte mannsrollen.

Særlig unge menn er skeptisk til woke og føler på et slags snevrere ytringsrom.

Mange unge er skikkelige, opptatt av prestasjon, stille krav og strengere regler. Her kan verdier på høyresiden, for eksempel i skolepolitikken, være mer forlokkende.

Influensere på sosiale medier, som det kontroversielle nettfenomenet Andrew Tate treffer åpenbart mange unge menn.

Han mener mannen er overlegen kvinnen – påvirkeren Andrew Tate som har millioner av følgere verden over. Han kan være en trussel mot kvinnekampen og metoo, det mener en av dem som har kommet tett på mannen som blir kalt kongen av giftig maskulinitet.

Årsakene kan være mange og sammensatte, men tallenes tale er ganske klar. Spørsmålet er hva de politiske partiene gjør med det.