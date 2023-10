– Jeg føler at man kan si ganske mye. Men man vet jo hva konsekvensene blir hvis man sier noe som ikke er politisk korrekt.

Det sier Sebastian Eikeland, en av studentene NRK møter på Universitetet i Oslo.

Ytringsfrihet er på en tredje plass over de unges hjertesaker i den nye UNG-rapporten til Opinion.

For guttene har det blitt den aller viktigste saken.

Nesten fire av ti menn mellom 15 og 25 år engasjerer seg for det.

Redde for stempler

Vilde Vågsland forteller at engasjementet for ytringsfrihet har økt.

– Men dette er noe guttene har snakket om ganske lenge, sier Vilde Vågsland fra Opinion.

En av guttene som har snakket mye om en mangel på ytringsfrihet er Jack Chen.

Jack Chen er student og samfunnsdebattant. Foto: Privat

Han fikk sterk kritikk da han mente at den kontroversielle figuren Andrew Tate har noen gode poenger. Tate er i ettertid tiltalt for menneskehandel, voldtekt og organisert kriminalitet.

– Jeg tror mange unge menn er redde for å bli stempla som noe negativt, om det er sexist, homofob eller hva enn. Derfor tør de ikke ytre seg, sier Chen.

En «guttegreie»

Kjersti Thorbjørnsrud ved Institutt for samfunnsforskning har tidligere skrevet bok om ytringsfrihet.

UNG-rapporten stemmer overens med forskning hun har gjort.

– Kvinner er mer opptatte av at det kan være skadelig og vondt å bli utsatt for krenkende ytringer, mens menn legger mer vekt på at takhøyden skal være stor, sier hun.

For jentene er psykisk helse og klima mer populære hjertesaker, ifølge UNG-rapporten.

Kjersti Thorbjørnsrud peker på at det også er kjønnsforskjell blant voksne når det gjelder ytringsfrihet. Foto: NRK

– Hvorfor er unge menn så opptatte av ytringsfrihet?

– Det finnes det lite forskning på, forklarer Thorbjørnsrud.

Men hun tror sosiale medier kan spille en rolle:

– Når de mener det litt mer enn jenter så kan det være fordi de følger noen profiler som tar det opp som et problem, sier hun.

I UNG-rapporten står det også at én av fem gutter oppgir at de har andre kilder for nyhetsinnhold de stoler mer på enn landsdekkende medier.

Subjekt-redaktør Danby Choi har en teori om hvorfor.

Danby Choi kommer med bok om ytringsfrihet, og har blitt en slags fanebærer for temaet. Foto: Sunniva Grimstad Hestenes

– Ganske mange unge menn føler seg ikke representert av mediene og politikernes historier, sier han til NRK.

– Ikke et tema

Men ikke alle de unge mennene NRK møter er enige med Choi.

– Det har jeg aldri tenkt at er et problem, sier Gabriel Ebbesen.

– Ikke i et land som Norge. Jeg synes ikke det er et tema med mindre man skaper det til et tema, legger han til.

Jonathan Vollan tror ytringsfriheten står sterkere enn den noensinne har stått.

– Spesielt på sosiale medier. Der kan folk si hva de vil, sier han.

Jonathan Vollan kjenner seg ikke helt igjen i funnene fra UNG-rapporten. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han og kompisen er enige om at man må forvente reaksjoner når man sier noe kontroversielt.

– Så de må rett og slett tåle kritikken?

– Ja, det synes jeg.

Ytringsfrihet under press?

Simen Velle er leder av ungdomspartiet til Frp, partiet hver femte mann i alderen 18 til 30 år stemte ved valget.

Simen Velle (Frp) og Ola Svenneby (H) ble skolevalgets vinnere, og kritiserte begge woke-bevegelsen. Her fra Velles instagramkonto. Foto: Skjermdump tatt 06.09.23

Han var en av dem som snakket høyest om ytringsfrihet og anti-woke under valginnspurten.

– Hvorfor gjorde du det?

– Fordi jeg genuint opplever at ytringsfriheten er under press i Norge. Det å si ting som alltid har vært innafor å si er plutselig ikke greit lenger.

Men når NRK spør samfunnsforskeren Thorbjørnsrud om hvordan det står til med ytringsfriheten, så er svaret et annet:

– Grunnleggende i Norge så står det veldig bra til med ytringsfriheten. Sånn sett kan man ikke si at den er under press her.

Hun legger til at det at mange unge er redde for å bli fordømt for ytringene sine tyder på at ytringskulturen har noen utfordringer.

– Det har sikkert også med å gjøre hvilken fase de er i livet. I ungdommen er man veldig opptatt av hvordan man oppfattes av andre, sier Thorbjørnsrud.