«Generasjon Greta Thunberg er død», gjentok Unge Høgre-leiaren frå talarstolen, etter han tidlegare hadde sagt det same i direktesendt intervju med NRK.

Det skapte reaksjonar. «Vilt», «populistisk» og «anti-klima» var blant reaksjonane som kom på Twitter tysdag kveld.

No tek Ola Svenneby sjølvkritikk og presiserer kva bodskapen med sitatet eigentleg var.

Får støtte

– No har Ola sagt kva han meinte med det sjølv. Og det er at bildet av at ungdom er radikalisert og aksjonistisk – at det kanskje ikkje er så riktig. Det er eg einig i, men eg veit at ungdom og Ola har eit stort engasjement for klima, seier Høgre-leiar Erna Solberg.

– Det er viktig å skilja mellom klimapolitikken og den linja Greta har representert, legg ho til.

Erna Solberg svarar på Thunberg-utspel

Høgre-leiaren meiner at skulevalet viste at ungdom er meir opptekne av å vera på ei borgarleg verdilinje. Ho seier også at ho trur at det er mange unge som er opptekne av klima som stemte Høgre.

– Kva betydning har Greta Thunberg hatt for klimakampen?

– Ho har hatt ei betydning for å løfta sakene, men eg trur veldig mange ungdommar føler at ho ikkje nødvendigvis representerer deira måte å villa løfta desse sakene på, svarar Solberg.

Både Høgre og Unge Høgre-leiaren var godt nøgde med resultatet etter skulevalet. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

NRK har snakka med fleire av fylkesleiarane til ungdomspartiet. Alle er samde med bodskapen til Svenneby, men fleire ser også at utspelet kan bli feiltolka og peiker at han har tatt sjølvkritikk for dette.

– Det er bra at Ola er audmjuk og kan ta sjølvkritikk på det, men eg stiller meg bak utspelet hans under skulevalvaka, seier leiar i Nordland Unge Høgre, Maria Munkhaug.

Seier det ikkje var planlagt

I eit lengre innlegg på Twitter onsdag skriv Unge Høgre-leiaren om Thunberg-utspelet at både «form, formidling og timing» blei feil.

Sjølv om Svenneby gjentok Thunberg-utespelet både til NRK og frå talarstolen, seier Svenneby til NRK onsdag morgon at Thunberg-utspelet ikkje var planlagt.

Unge Høgre-leiar: - Vi kan erklære generasjonen Greta Thunberg død

– Eg sa det fyrste som fall ned i hovudet mitt, seier Svenneby og legg til:

– Det som fall ned i hovudet mitt reflekterte nødvendigvis ikkje det eg ønskte å formidla. Det er openbert mange som misforstod meg. Det tar eg på mi kappe når omfanget av dette er såpass stort.

Unge Høgre-leiaren gjentek igjen at han ikkje har problem med å ta sjølvkritikk på at han burde formulert seg tydlegare og meir nyansert, slik at det ikkje hadde blitt så mange misforståingar.

Unge Høgre-leiar Ola Svenneby tek sjølvkritikk på utspelet han hadde på valvaka tysdag kveld. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Kva ønskte du å formidla?

– At eg meiner at dagens unge er systematisk feilrepresenterte og feilframstilte for kva slags verdiar dei har, og spesielt har hatt, svarar Svenneby.

Han trur at det er ganske mange, særleg på den ungdomspolitiske høgresida som oppfattar at ho blir gjort som ein slags identitetsmarkør.

– At ho er blitt gjort til eit symbol for ein heil generasjon. Det er det enormt mange som ikkje kjenner seg igjen i. Det var heile poenget.

Ola Svenneby fekk ståande applaus då han gjekk frå talarstolen etter at valresultata var klare tysdag kveld. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Valvinnarar

Partiet til Svenneby blei det største partiet etter skulevalet tysdag kveld.

Saman med FpU-leiar Simen Velle kunne han feira som valvinnarar blant elevar på vidaregåande skular.

Instagram-kontoen til Simen Velle etter valresultata kom. Foto: Skjermdump tatt 06.09.23, kl. 00.26

– Det er kjekt å sjå så stor borgarleg framgang blant ungdomspartia, sa Svenneby til NRK etter resultata var klare tysdag kveld.

– Eg trur det er ei konservativ slagside blant elevane. Ein konservativ motreaksjon til klimastreiken og Thunberg-generasjonen som var for fire år sidan, la han til.

Samla fekk dei fire partia på høgresida, Høgre, Frp, Venstre og KrF, støtte frå 53,6 prosent av veljarane.

Skolevalget 2023 Nasjonale resultater i skolevalget 2023. Elevene har stemt som om det var et fylkestingsvalg. Sammenlignet med tilsvarende valg i 2019. Parti Oppslutning Endring 21,9% H +8,9 19,5% FRP +11,4 17,0% AP −9,5 11,1% SV +1,3 9,4% V −0,7 6,0% SP −2,1 3,8% MDG −7,1 2,8% KRF +0,5 2,7% R −2,3 5,7% Andre −0,5 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Kilde: Sikt

For MDG blei valet ein gedigen nedtur. Partiet fekk støtte frå 3,8 prosent av veljarane, ein tilbakegang på 7,1 prosent sidan 2019.

Samstundes viser ei ny undersøking at klima har blitt viktigare for veljarane etter «Hans».

For sjølv om ikkje alle har vore tett på ekstremvêret, så viser denne undersøkinga utført av Norstat for NRK at klimaspørsmål har fått ei mykje større interesse sidan mai.