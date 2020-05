Aksjonærgruppe snur etter e-post fra Kjos: Vil stemme ja til Norwegians forslag

Norwegian kjemper om å overleve, og har gjennom helgen forhandlet om å få obligasjonseierne i dette siste lånet med på selskapets redningsplan som blant annet innbærer om å gjøre gjeld om til egenkapital, eller aksjer i flyselskapet.

Mandag må Norwegian få med seg aksjonærene på selskapets redningsplan. Klokken 08:30 skal aksjonærene stemme over forslaget på en ekstraordinær generalforsamling.

Helge Stray har uttalt seg på vegne en aksjonærgruppe som ville stemme mot Norwegians forslag. Nå snur de. Foto: Privat

Investor Helge Stray har stått i spissen for en gruppe småaksjonærer som allerede i midten av april varslet at de ville stemme nei til Norwegians forslag.

Dagen før generalforsamlingen har aksjonærgruppa snudd, opplyser Stray.

– Vi har fått nyansert informasjon, vi har vært i kontakt med Bjørn Kjos i helga, og han har lagt frem veldig god informasjon til oss som gruppe, som gjør at vi velger å snu 180 grader, sier han til NRK.

Bjørn Kjos tok kontakt med aksjonærene torsdag, og har sendt flere e-poster gjennom helga.

– Vi har fått flere mailer fra Bjørn, og han er veldig tydelig på at det ikke er noen alternativer. Han fremlegger saken veldig grundig og bruker tid på det. Det har også vært en annen hendelse i helga hvor samferdselsministeren har vært på banen og sagt at det vil komme nye pakker til norske flyselskaper, sier Stray.

Norwegians kriseplan Ekspandér faktaboks I en børsmelding opplyser flyselskapet at de blant annet ber leasingselskapene om å redusere sine krav med minst 500 millioner dollar. Det tilsvarer 5,3 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Leasingselskapene er selskapene som eier flyene, og som leier dem ut til Norwegian.

I tillegg vil selskapet gjøres 60 til 85 prosent av obligasjonsgjelden de har om til aksjer. Det vil fjerne nesten 4,2 milliarder i gjeld.

Selskapet vilI også hente 400 millioner kroner i emisjon, skriver de i børsmeldingen.

Selskapet vil også skyve på forfallene på alle lånene.

– Mange var provosert

Det er noen tusen aksjonærer som har støttet engasjementet, og som nå må kontaktes før generalforsamlingen, ifølge Stray.

– Vi ønsker ikke å være den aktøren som er med på å bringe Europas dyreste flypriser til Norge igjen. Vi har ønsket hele veien at Norwegian skal være et norsk selskap på norske hender. Vi ser fortsatt at Norwegian vil bli et utenlandsk selskap med utenlandske eiere, men vi ser også at en del av disse tiltakene som kommer vil gjøre det mulig å overleve denne lange, dype krisen, sier han.

En av hovedgrunnene til at aksjonærgruppen i utgangspunktet var negative til Norwegians forslag, var at selskapet ville havne i utenlandske hender.

– Vi så faren for at de fort kunne bli snappet opp av Ryanair eller en annen lavprisaktør. Mange var også provosert over at Norwegian fikk veldig lite støtte, og nærmest måtte klare seg selv. Vi ønsket en bærekraftig, langsiktig løsning, sier Stray.

Han forteller at stemningen har snudd i løpet av helga, og bekrefter at e-postene fra Bjørn Kjos har vært utslagsgivende for at gruppa nå snur.

– Alt ligger til rette

Kjos bekrefter at han har vært i kontakt med aksjonærene, og skriver i en tekstmelding til NRK han har stor tro på at de får dem med seg.

«Har stor forståelse for deres frustrasjon. Men aksjonærene vil det beste for Norwegian og Norge og derfor glad de backer Norwegian sin refinansieringsplan», skriver Kjos.

Ifølge Kjos er det nå flere aksjonærer som også har snudd og vil stemme ja.

Konsernsjef Jacob Schram sier til NRK at de nå er nærmere en avtale.

– Ja, vi er det. Når vi står på generalforsamlingen i morgen, regner vi med å ha en redningsplan man må stemme ja til, sier Schram.

Han trenger to tredels flertall for å få godkjent planen.

– Jeg mener alt ligger til rette for det. Vi har en god redningsplan, så nå handler det bare om at aksjonærene bruker stemmene sine og stemmer ja. Hvis de ikke gjør det, er det snipp, snapp snute, eventyret ute, sier Schram.

Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen er avhengige av aksjonærenes støtte for å gjennomføre kriseplanen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Må gjøre om gjeld til aksjer

Kriseplanen til flyselskapet innebærer å gjøre om en stor del av gjelden til egenkapital for å kvalifisere til 2,7 milliarder i statlig kriselån.

For å få til det er de avhengig av støtte fra kreditorene, leasingselskaper og obligasjonseiere.

Torsdag kveld var fristen for obligasjonseierne til å si ja til Norwegians forslag om å gjøre gjeld om til egenkapital. Fredag kveld kom meldingen fra Norwegian om at investorene i tre av fire obligasjonslån hadde godtatt kriseplanen.

Gjennom helgen fortsatte forhandlingene, og søndag meldte flyselskapet at de hadde fått tilstrekkelig støtte fra investorene i det fjerde og siste lånet. Søndag er også siste frist å komme til enighet med leasingselskapene.

Nå er Norwegian avhengig av at aksjonærene gir tommel opp for planen på den ekstraordinære generalforsamlingen på mandag. I dag er det få store eiere igjen i selskapet, som har gjort forhandlingene med aksjonærene utfordrende.

I utgangspunktet må forslaget om gjeldskonvertering få to tredjedeler flertall under generalforsamlingen. Lykkes planen til Norwegian, vil dagens aksjonærer sitte igjen med marginale 5,2 prosent av selskapet – før emisjonen, ifølge Norwegians egne beregninger.

I kriseplanen ønsker Norwegian også å hente inn 400 millioner kroner i friske penger gjennom en emisjon.