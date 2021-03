Deprimerende svartsyn

Etter å ha sett en artikkel om meg på NRK.no, skriver Joakim Møllersen en kronikk han kaller «Deprimerende spareråd for fattige».

Jeg kan dog garantere at det er det siste jeg holder på med. Jeg brenner for å lære unge mennesker hvordan de kan bygge opp sin personlige økonomi - særlig de som er i vanskelige økonomi- og arbeidssituasjoner.

For dem som ikke kjenner til meg, så driver jeg en TikTok- og Youtubekanal hvor jeg snakker om alt innen personlig økonomi. Følgerne mine er stort sett unge jenter og gutter.

Mennesker i vanskelige økonomiske situasjoner kan komme seg ut av det, hvis de bare vil det nok.

Jeg investerer selv i fond, aksjer og eiendom. Jeg leier ut en bolig jeg eier i Oslo, og i høst fikk jeg innvilget nytt lån til å kjøpe et nybygg som blir bygget i Ålesund.

I slutten av 2020 sa jeg opp den faste fulltidsjobben min i et mediebyrå i Oslo. Hvorfor? Jeg ville satse på mine egne prosjekter, og slo derfor opp med det klassiske arbeidsmarkedet.

Møllersen forteller at mange unge sliter med å finne fast jobb og med å få kjøpt bolig. Mye av det han skriver, har jeg hørt før. I stedet for å si «det er umulig for mange unge å kjøpe bolig», skulle jeg gjerne hørt han si «hvordan kan vi hjelpe unge til å få kjøpt bolig?»

Siden jeg sa opp jobben min, har jeg hver eneste dag prøvd å hjelpe unge til å gjøre nettopp det.

Det som er farlig, er når vi begynner å fortelle såkalt fattige at spare- og investeringsråd er deprimerende for dem.

Når jeg poster videoer eller snakker om penger, så spør mange med en sint undertone: «hva med dem som ikke har forutsetningene for å spare og tjene penger?”, «det er ikke alle som kan bare si opp jobben sin, vet du», eller «det koster penger å investere. Ikke alle har penger».

De sier det muligens med et behov for å beskytte eller skåne arbeiderklassen, de som skal ha det dårligere enn gjennomsnittsnordmannen. Dessverre virker slike utsagn mot sin hensikt.

Hva du har på bankkontoen i dag, trenger ikke å ha noe å si for hvordan din fremtidige økonomi blir. Det som er farlig, er når vi begynner å fortelle såkalte fattige at spare- og investeringsråd er deprimerende for dem, når det i realiteten er nettopp det de trenger.

Du sier det er dyrt å være fattig.

Jeg sier at det er dyrt å tenke at man er fattig. Det kan faktisk koste deg hele fremtiden din.

Rent statistisk sett kan man kategorisere nordmenn i ulike lønnsklasser. Noen vil komme ut som lavtlønnede.

Jeg skjønner at som samfunn er det interessant å se på økonomiske forskjeller, men i det jeg gjør, så prøver jeg å se enkeltpersoner - ikke et samfunn.

Har du ikke en hundrelapp til overs denne måneden, som du for eksempel kunne satt i et fond, så har du det kanskje neste måned.

Jeg kategoriserer ikke folk som fattige eller rike. Det blir både for simpelt og for destruktivt for dem som får fattigstempelet.

Når noen ikke har penger til å spare i en sparekonto, kjøpe sin første bolig eller sette litt penger i fond, så ønsker jeg at de skal vite at Roma ikke ble bygget på én dag.

Ting tar tid. Suksess tar tid.

Det finnes også mye gratis informasjon på nettet, både på YouTube, TikTok og på økonomiblogger, som kan gi deg inspirasjon og veiledning til å skaffe nye og flere inntektskilder.

Saken er at vi vet ingenting om hvorfor noen har lite penger.

Kanskje de har en lavtlønnet jobb, kanskje de tjener godt, men bruker opp pengene på dyre forbruksvarer. Kanskje de er en aleneforsørger med to barn, eller kanskje de er studenter.

Uansett hva årsaken er, så tror jeg - det er faktisk en av mine hjertesaker - at mennesker i vanskelige økonomiske situasjoner kan komme seg ut av det, hvis de bare vil det nok og ikke gir opp.

Hvem vet, kanskje Jonas på 21 år, med et stort forbrukslån, kan bli en av de rikeste i Norge om ti år.

