Årsverste for Vedum

Senterpartiets fall snur ikke. Arbeiderpartiet går mest tilbake og ligger nå på nivå med januar-oppslutningen, mens de i mai så ut til å ha snudd trenden. Høyre er landets største parti for sjette måned på rad.

Blokkstillingen er svært jevn. Høyre, Frp, Venstre og KrF ville manglet én representant for å ha flertall i stortingssalen. Ap, Sp og SV er 12 mandat unna flertall. De tre partiene fikk 89 mandater ved valget, men har kun 73 nå. Dermed ville ikke LO fått drømmeregjeringen sin, hvis det var valg nå under LO-kongressen.

Ingen av endringene på Norstats juni-barometer for NRK og Aftenposten er større enn de statistiske feilmarginene, sammenlignet med forrige måling.

Periode 24/5–30/5. 949 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,4 pp. Parti Endring −1,3 R 5,4 % −1,3 +2,1 SV 9,7 % +2,1 −3,0 AP 21,8 % −3,0 −0,3 SP 6,3 % −0,3 +0,3 MDG 3,6 % +0,3 +0,2 KRF 3,2 % +0,2 +0,4 V 5,4 % +0,4 +0,2 H 26,7 % +0,2 +0,0 FRP 13,0 % +0,0 +1,4 Andre 5,0 % +1,4 Kilde: Norstat

I dag ville et valgresultat krevd at de tre partiene også fikk med seg Rødt og MDG for å danne flertall. Eller sagt på en annen måte:

Med dette som valgresultat kunne MDG vippet stortingsflertallet til borgerlig side, dersom de som blokkuavhengig parti ville felt statsminister Støre.

Før publiseringen av denne målingen på årets siste maidag, var det borgerlig flertall på snittet av målingene denne måneden. Blokkstillingen har gått fra 68–100 (pluss Pasientfokus) stortingsplasser til «dødt løp» på mindre enn seks måneder. Det er et dramatisk raskt og stort fall for venstresiden, først og fremst de to regjeringspartiene og i særdeleshet Senterpartiet.

Mandatfordeling juni 2022 Slik ville Stortinget sett ut om denne målingen var valg. Endring sammenlignet med nåværende storting. PARTI ENDRING R Rødt + 2 2 opp fra 2013 SV SV + 5 5 opp fra 2013 Ap Arbeiderpartiet -5 5 ned fra 2013 Sp Senterpartiet -16 16 ned fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne -1 1 ned fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti -1 1 ned fra 2013 V Venstre + 2 2 opp fra 2013 H Høyre + 12 12 opp fra 2013 Frp Fremskrittspartiet + 3 3 opp fra 2013 Norstat for NRK og Aftenposten

Gjerde-rekord for Vedum

Mai har vært en ekstremt viktig måned for Senterpartiet. Regjeringen har levert årets viktigste saker på kjerneområdene jordbrukspolitikk og kommuneøkonomi. Senterpartiets landbruksminister har levert et rekordbeløp til norske bønder og er godt i gang med å innfri valgløfter til mange av partiets kjernevelgere. Kommuneøkonomien går det angivelig så godt med, at kommunene ikke trenger å beholde alle ekstrainntektene.

Senterpartiet har det derimot ikke gått dårligere med siden januar 2017 på Norstats målinger for NRK og Aftenposten.

I fjor vår nådde partiet toppen på disse målingene med 22,2 prosent i mars. Valgkampen startet på 17,1 prosent og endte med 13,5 prosent på valgnatta. Nå er partiet nede på 6,3 prosent ved inngangen til sommerferien. Det er lavere enn snittet for mai.

Denne månedens rekord for Vedum, er heller av det dystre slaget: For første gang sitter det mer enn 100.000 senterparti-velgere på gjerdet og ikke aner hva de ville stemt dersom det var valg nå. Cirka hver tredje velger er usikker. Kun en tredjedel av Sp-velgerne i fjor står ved sitt partivalg. Resten forsvinner til andre partier. Sp mister særlig til borgerlig side, 65.000 velgere går tilbake til Høyre eller Frp. Dette er flere enn de 45.000 Høyre- og Frp-velgerne fra 2017 på vår siste måling før fjorårets valgnatt gikk TIL Senterpartiet. Vedums parti må også se 22.000 velgere gå til regjeringspartner Ap.

Lars Nehru Sand om revidert nasjonalbudsjett

Ap taper vårgevinsten

Arbeiderpartiet startet året med 21,1 prosent oppslutning i slutten av januar, men fikk mai-oppslutning på 24,8 prosent.

I hvor stor grad dette kan relateres til regjeringens håndtering av Ukraina-krigen og statsministeren og utenriksministerens innsats, vites ikke. Nå er den eventuelle gevinsten muligens borte, for Ap er igjen på 21-tallet med 21,8 prosent oppslutning. Aps lojalitet er på 60 prosent, betydelig høyere enn Senterpartiet, men for lav til å nærme seg valgresultatet på 26,3 prosent. 23 prosent av velgerne fra i fjor sitter på gjerdet.

Det er særlig lekkasje til Høyre (44.000 velgere) og SV (25.000 velgere) som forklarer en mulig svak nedgang for Ap. Det er i hovedsak disse ulike velgergruppene Ap må holde i sjakk; de såkalte lillavelgerne som går mellom de to store partiene på den ene siden og velgere som vil ha mer radikal venstresidepolitikk på den andre siden.

De to regjeringspartiene fortsetter nedgangen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SV-vekst på utsiden

Mens begge regjeringspartiene mister oppslutning, er det partiet som forlot regjeringsforhandlingene som går frem. En oppslutning på 9,7 prosent ville også vært høyere enn fjorårets valgresultat. LO-lederen ønsker seg fortsatt en flertallsregjering, mens SVerne mener de får til vel så mye politisk gjennomslag på utsiden av regjeringskontorene.

Det kan virke som om velgerne også tenker slik. Det kommende året skal SV diskutere NATO-standpunktet. Hvordan denne debatten vil prege synet på partiet fra gamle og nye velgere blir viktig for dynamikken på venstresiden. Nå har SV først og fremst kjøpt seg tid. Rødt er nå betydelig mindre enn toppnivået på 8,9 prosent, men fortsatt over valgresultatet. Rødt har fått noe hardere medfart i offentligheten for sin håndtering ulike politiske avveininger i kjølvannet av Ukraina-krigen.

Høyre størst

Høyre er største parti og har vært det gjennom hele kalenderåret på våre målinger. Hovedårsaken er at partiet vinner velgere fra begge regjeringspartiene. Høyre taper ikke velgere i stort monn til noe annet parti.

Situasjonen rundt sperregrensen er lik som på valgnatta. Rødt og Venstre er over, MDG og KrF under. Rødt og Venstre er også over sine valgresultat, mens MDG og KrF gjør det dårligere enn på valgnatta.