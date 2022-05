– Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget, men i regjering, sa Følsvik, som mandag holdt åpningstalen på LO-kongressen.

Følsvik viste til Russlands krig mot Ukraina, energikrisen og matkrisen som begrunnelse.

I sonderingene på Hurdalsjøen Hotell i etterkant av valget trakk SV seg til slutt ut av prosessen. Dermed dannet Ap og Sp mindretallsregjering i stedet, med SV som sin foretrukne partner i Stortinget.

– Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar, sa hun.

Krever ny kurs

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø sier at hun er åpen for nye samtaler. Men ikke for enhver pris.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Dersom det skal bli aktuelt med forhandlinger eller samtaler, er det avgjørende fra SVs side at det skjer med blanke ark. Samtalene må starte på nytt, og at premissene vi ble møtt med på Hurdalsjøen legges til side, sier hun til NRK.

Hun peker blant annet på skattepolitikken og miljøpolitikken som områder der regjeringen må skifte kurs for at det skal bli aktuelt med en utvidelse.

– Vi må få en politikk som får ned utslippene og tar vare på naturen. Og som får ned forskjellene og tar vare på fellesskapet. Vi kan diskutere hvilke tiltak som skal settes i gang, men retningen må være på plass. Den kan vi ikke kompromisse på, sier hun.

Senterpartiet avviser

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å utvide dagens regjering med SV, slik LO går inn for.

– SV kunne ikke stille seg bak den og valgte å forlate Hurdal, det er ikke noe som har forandret seg siden da som gjør at jeg ser annerledes på det, sier han til NRK.

Heller ikke parlamentarisk leder Marit Arnstad synes det er grunn til å sette seg ved forhandlingsbordet nå for å få i stand en utvidelse av regjeringen.

– SV valgte selv å reise fra Hurdal i fjor høst. Vi er godt fornøyd med den Hurdalsplattformen som da ble vedtatt, og ønsker å bruke tid og krefter på å få realisert politikken i den, sier hun.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad lukker døra for SV, og mener dette ikke er tidspunktet å vurdere en utvidelse av regjeringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun mener også at det ville være et helt galt tidspunkt å starte eventuelle forhandlinger nå, med tanke på den internasjonale situasjonen.

– Vi mener også at det er riktig at vi nå bruker krefter og ressurser på å håndtere den krevende situasjonen vi er midt oppe i internasjonalt. Det å bringe SV inn i regjering nå, ville bidratt til en Nato-debatt internt i regjeringen. Det ville ikke vært gunstig i den situasjonen vi er i nå.

– Ikke nært forestående

Mottakelsen er mer lunken hos statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som satt i salen under LO-lederens tale.

Men han påpeker at han hele tida har ønsket seg SV med i regjering.

– Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har. Og det gjør vi. Og så får vi ta det som det kommer. Vi merker oss det LO sier. Det er viktig å ta med, kommenterer han til NTB.