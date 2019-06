Å gå tilbake til steinalderen løser ikke klimakrisen

Det er vanskelig å være klimaoptimist i dag.

Vi snakker ikke lenger om klimaendringer, men om klimakrise. Klimakrisen omtales som vår tredje verdenskrig.

Eksemplene er mange:

Klimagassutslippene øker i Norge; det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser tall fra SSB.

Global oppvarming gjør Norge varmere og våtere, ikke om 50 eller 100 år – men nå, viser en NRK-dokumentar.

Grønland mistet to milliarder tonn is torsdag forrige uke, som er veldig uvanlig, melder Dagbladet.

Forskere på Hawaii har registrert de høyeste nivåene av karbondioksid i atmosfæren siden målingene begynte.

Mer positiv enn noensinne

Da er det oppmuntrende at den anerkjente Bloomberg-rapporten New Energy Outlook, som ble presentert på Statkraftkonferansen i Oslo Rådhus i dag, er mer positiv enn noensinne.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er håp der ute, fordi det grønne skiftet nå er drevet av markedsetterspørsel. Investorene ser endelig at det lønner seg å investere grønt, blant annet fordi sol- og vindenergi er i ferd med å bli billig nok.

Billigere og billigere

Bloombergs prognoser er oppløftende:

Halvparten av all strøm vil komme fra vind- og solenergi innen 2050. Det vil gi et betydelig bidrag til at energisektoren klarer å gjøre sitt for å komme under togradersmålet.

innen 2050. Det vil gi et betydelig bidrag til at energisektoren klarer å gjøre sitt for å komme under togradersmålet. For å møte verdens energietterspørsel må det investeres 13.300 milliarder dollar frem til 2050. 77 prosent av disse pengene kommer til å bli brukt på fornybar energi.

Innen 2050 kommer 92 prosent av strømmen i Europa til å komme fra fornybar energi . I USA er dette tallet 43 prosent, i Kina er det 62 prosent og i India 63 prosent. Det går raskest i Europa på grunn av utfasing av kull og karbonprising.

. I USA er dette tallet 43 prosent, i Kina er det 62 prosent og i India 63 prosent. Det går raskest i Europa på grunn av utfasing av kull og karbonprising. Fornybar energi er nå billigst i mer enn to tredjedeler av verden. For fem år siden var dette tallet på fem prosent. Innen 2030 er det billigere enn kull og gass i nesten hele verden. Prisen på strøm fra vind har falt med 49 prosent siden 2010, og med 85 prosent for sol.

Verden går ikke bare bakover

Det er markedskreftene som leder an. Vi har blitt gode disse områdene, det gjør det billigere å produsere - og da er plutselig etterspørselen der også.

Litt som da PCer gikk fra å være kjempedyre til allemannseie. Eller mobiltelefoner.

Så selv om klimakrisen verden nå står midt oppe skyldes en enorm velferdsutvikling, blant annet drevet av innovasjon og teknologi, er ikke løsningen å gå tilbake til steinalderen.

Bloomberg-rapporten minner oss på hva teknologi og innovasjon faktisk kan gjøre.

Vi er smarte nok til å løse mye av dette

For en stund tilbake hørte jeg på en BBC-podcast som ga et interessant eksempel på dette:

For flere tusen år siden måtte man hugge et tre for å lyse opp et rom. Etter hvert kom oljelampen og i moderne tid kom lyspæren. I begynnelsen var den så dyr at man måtte jobbe en hel dag for å lyse opp et rom i en time. Etter år med innovasjon, styrt av markedskrefter, er det mer slik at en dags arbeid gir 10 år med et lyst rom.

Så verden går faktisk fremover og vi er smarte nok til å løse noen av disse problemene. Det er lett å glemme.