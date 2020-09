Metformin er en enkel og billig medisin, uten for mange bivirkninger. Den er kjent for å være en effektiv behandling ved type 2 diabetes.

For mange var det da en selvfølge at den også ville være effektiv for å forebygge lignende tilstander som svangerskapsdiabetes eller svangerskapsforgiftning. Begge er koblet til risiko for barnet.

Medisinen har i flere tiår blitt gitt til gravide verden over.

– Mange millioner gravide kvinner, spesielt i India, Mexico, England og Australia, har blitt behandla med metformin, forteller Eszter Vanky. Hun er professor ved St. Olav hospital og NTNU.

Også i Norge har kvinner blitt tilbudt medisinen.

Men da Eszter Vanky og forskerkollegaene i Trondheim begynte å lete etter dokumentasjon på effekten, var det noe som skurret.

Manglet dokumentasjon

– Det fantes ikke studier som hadde undersøkt effekten av medikamentet hos gravide. Ingen hadde sammenlignet metformin med placebo, eller narremedisin, sier Eszter Vanky.

Derfor gikk forskerne i Trondheim i gang med en storstilt studie der de behandlet gravide kvinner med metformin.

De undersøkte en gruppe kvinner som er spesielt utsatt for svangerskapskomplikasjoner, kvinner med Polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Tilstanden rammer 10–15 prosent av kvinner i dag.

Sammenlignet med andre kvinner, har gravide kvinner med PCOS større risiko for blant annet svangerskapsdiabetes, senabort og for tidlig fødsel.

Forskerne ville undersøke effekten metformin hadde ved disse komplikasjonene.

De trodde de ved hjelp av metformin kunne regulere blodsukkeret, og dermed få et tryggere svangerskap.

INGEN EFFEKT: Studien viste at et medikament de hadde tatt for gitt var effektivt, ikke hadde effekt mot svangerskapsdiabetes. Foto: Martin Torstveit / NRK

Null, nada, niks

800 kvinner med PCOS var med i tre ulike studier over en periode på15 år. Halvparten ble behandla med metformin, den andre halvparten fikk narrepiller, altså placebo.

NTNU-forskerne regna med at deres egne studier skulle gi den dokumentasjonen de trengte for å trygt kunne tilby pasientene sine behandlingen.

Hovedmålet med studien var i utgangspunktet å undersøke om metformin var effektiv for å forhindre senaborter og for tidlig fødsel.

– Der hadde metformin en meget positiv effekt, sier Vanky.

Men dataene deres viste også noe mer.

– Et annet viktig funn, var at metformin overhodet ikke hadde noen effekt på svangerskapsdiabetes, sier overlege Tone Shetelig Løvvik ved St. Olavs hospital.

De fant heller ikke noen effekt på blodtrykkskomplikasjoner eller svangerskapsforgiftning.

Resultatene overrasket fagekspertisen. Studien viste at et medikament de hadde tatt for gitt var effektivt, ikke hadde effekt mot svangerskapsdiabetes.

– Det viste seg at det hadde null effekt. Nada, null, niks, sier Eszter Vanky.

Studien er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskiftet, The Lancet Diabetes Endocrinology

Svangerskapsdiabetes Ekspandér faktaboks Produksjonen av insulin øker under svangerskapet for at blodsukkeret skal holde seg på et normalt nivå.

Hos noen øker det ikke tilstrekkelig, slik at blodsukkerøkningen etter måltider blir høy. Er den høy nok, klassifiseres det som svangerskapsdiabetes.

Følsomheten for insulin går ned under graviditet.

Gravide med foreldre eller søsken som har diabetes, de med tidligere svangerskapsdiabetes, overvektige gravide og gravide fra enkelte innvandrergrupper har økt risiko.

Symptomer på svangerskapsdiabetes kan være nedsatt allmenntilstand, tørste og hyppig vannlating - symptomer som mange gravide har uansett. Kilder: Folkehelseinstituttet / Doktoronline

LEDET ARBEIDET: Eszter Vanky har de siste 15 åra utforska effekten av den kjente medisinen. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Fant mer fedme hos barna

Forskerne gjorde nok et urovekkende og overraskende funn da de undersøkte barna til kvinnene åtte år etter.

– Vi fant at barna av de kvinnene som hadde fått metformin, hadde mer fedme og høyere BMI enn de som ikke fikk metformin, forteller Liv Guro Engen Hanem. Hun er førsteforfatter av denne delen av metforminstudien.

Forskerne understreker at det likevel kan være riktig å vurdere metformin i noen tilfeller.

– Om noen har spesielt høy risiko for å føde for tidlig, så kan det være god grunn til å gi metformin for å forebygge det. Dette er jo en langt mer alvorlig komplikasjon enn mulig overvekt, som en kan forebygge, sier Engen Hanem.

Endret nasjonale anbefalinger

Nå har funnene til forskerne i Trondheim vært med på å føre til endringer i Helsedirektoratets anbefalinger. Fram til 26. februar 2020 var metformin og insulin likestilt som anbefalt behandling av kvinner med svangerskapsdiabetes.

– Etter blant annet trondheimsstudiene har vi tona ned anbefalinga om å bruke metformin ved svangerskapsdiabetes. Insulin bør være førstevalget, sier seniorrådgiver og lege, Ingvild Felling Meyer hos Helsedirektoratet.

Hun legger til at deres råd gjelder generelt for alle kvinner. I de nasjonale rådene er det ikke tatt hensyn til kvinner med ulike diagnoser.

Om resultatene bidrar til at flere land endrer sine retningslinjer er for tidlig å si.

TOK VIRKNING FOR GITT: Forskerne tok som en selvfølge at metformin var effektiv for å forebygge svangerskapsdiabetes. Men de ble overraska. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Smertefull nødvendighet

Funnene i NTNU-studien har overraska ekspertisen verden over. Mange har tatt for gitt at metformin er effektiv i behandling av kvinner med PCOS og svangerskapsdiabetes.

Selv om at funnene gjelder kvinner med PCOS, så mener forskerne bak studien at det er god grunn til å undersøke nærmere om metformin har effekt på svangerskapsdiabetes generelt.

– Vi vet bare hva som gjelder for PCOS. Men det ikke kjempestore forskjeller mellom en dame med og uten, sier Løvvik.

– Med våre funn, hvor vi overhodet ikke finner noen effekt ved svangerskapsdiabetes, og hvor det potensielt kan være ugunstig for barna, så synes vi det er diskutabelt om det bør anbefales, også for andre kvinner, sier hun.

For forskerne er målet klinkende klart: Å gi god behandling til pasientene. Og effekten av denne må være basert på solid forskning.

– Vi kan ikke tro, synes og mene. Vi må ha bevis når vi skal informere våre kvinner, spesielt under graviditeten, sier Eszter Vanky.