Panoramabildet som Nasa nylig har sluppet fra Curiosity består av over 1000 bilder som er satt sammen til ett.

– Dette er et ufattelig stilig bilde. Det er til å få gåsehud av, sier Mars-geolog Hans Erik Foss Amundsen.

Han har selv jobbet for Nasa, og testet i sin tid på Svalbard et par av instrumentene som Curiosity har med seg.

Bildene fra Mars ble tatt over fire dager i slutten av november i fjor. 1,8 milliarder piksler gir en enorm dybde og detaljrikdom. For å sikre seg at lyset i de 1000 bildene ble det samme, er alle tatt mellom klokka 12 og 14 lokal Mars-tid.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen har siden brukt mye tid på sette bildene sammen til panoramaet vi nå kan se.

Dette er første gangen i løpet av oppdraget at vi bruker tid på å lage et 360-graders panoramabilde, forteller Ashwin Vasavada fra NASA.

Panoramabilde fra Mars NASA

På Mars i over åtte år

Den ubemannede roveren landet trygt på Mars 6. august 2012. Turen fra jorda tok over åtte måneder.

Kjøretøyet er på størrelse med en personbil, og målet for Curiosity er å undersøke klimaet og geologien på planeten.

Neste år får Curiosity selskap på Mars. Da vil det rulle to ubemannede kjøretøy blant steinene og kratrene. Etter planen skal den nye roveren til Nasa lande i Jezero-krateret 18. februar 2021.

NASA HAR LAGET VIDEO: Se landskapet som Curiosity kjører rundt i.

Utsikt tilbake i tid

Robotkjøretøyet til Nasa står plassert på en høyde nede i det enorme Gale-krateret. I det fjerne viser fotografiet kanten av krateret.

– Bildet fra Curiosity er utrolig detaljrikt, og er et snapshot fra tidenes morgen, sier Amundsen.

Han mener detaljene i bildet på mange måter gjør det mulig å se tilbake i tid på Mars. Geologen sier lagene og sedimentene i berg og stein er en slags båndopptaker gjennom millioner på millioner av år. Her kan vi lese mye av historien til naboplaneten vår.

Mars endrer seg svært sakte. Her er det minimalt med erosjon som sliter ned landskapet. Amundsen forteller at lite derfor har skjedd med utseendet til planeten på fire milliarder år.