Brystkreftmedisin gir håp for barnløse menn

Den vanligste årsaken til at menn ikke kan få egne biologiske barn er liten produksjon av sædceller.

I de siste 40 årene har sædkvaliteten hos menn i Vesten blitt mer enn halvert, og forskerne vet ikke hvorfor dette skjer.

Når par har problemer med å få barn er det like stor sjanse for at problemet ligger hos mannen, som hos kvinnen.

En normal ejakulasjon inneholder minimum 15 millioner sædceller. Hos Steinar Olsen fantes det ingen.

Han er en av de første i Norge som har fått behandling for barnløshet ved hjelp av Tamoxifen. Det er en medisin som vanligvis brukes i brystkreftbehandling.

– Det er jo helt fantastisk at de finner nye bruksområder på medisin som allerede er testet ut og er trygg, sier Steinar Olsen.

Liv Bente Romundstad, gynekolog ved Spiren Fertilitetsklinikk. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Ingen standardbehandling

Blodprøver viste at Olsen hadde lav produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron.

Det nytter ikke å tilføre mer testosteron, for da slutter kroppen å produsere selv.

Men – også menn har en dose av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen i kroppen. Det ga legene en mulighet.

– Ved å ta Tamoxifen kan man dempe østrogenproduksjonen. Da vil testosteronproduksjonen øke, noe som er gunstig for å sette i gang produksjonene av sædceller. Det sier gynekolog Liv Bente Romundstad, ved Spiren Fertilitetsklinikk.

Behandling med Tamoxifen for å øke produksjonene av sædceller har vært brukt tidligere i Finland og i England, men i Norge er Steinar en av de første som kan har hatt resultat av behandlingen.

Resultatet ble Oskar.

– Dette kan aldri bli en standardisert behandling vi kan gi til alle, fordi det kan være så utrolig mange grunner til at en mann ikke kan få barn, sier Romundstad

– Spennende

Antti Perheentupa er professor ved Turku University Hospital i Finland, og har spesialisert seg på mannlig infertilitet.

Han har sett at behandlingen kan få i gang spermieproduksjonen hos enkelte menn ved lave testosteronverdier.

– Effekten av Tamoxifen er velkjent. Problemet er å vite hvem det fungerer på og ikke. Jeg har behandlet flere norske menn her i Finland, med gode resultat.

Trine B. Haugen, professor i biomedisin, synes behandlingen med Tamoxifen mot mannlig infertilitet er veldig interessant. Foto: Sonja Balci

Trine B. Haugen er leder av forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn ved OsloMet.

– Jeg har ikke hørt om at Tamoxifen har blitt brukt i behandlingen av infertilitet hos menn i Norge, så dette er spennende og interessant.

Haugen legger til man lenge har visst at Tamoxifen kan ha en gunstig effekt hos infertile menn. I tilfeller der østrogennivåene er høye kan en blokkering av østrogenets virkning være gunstig for noen. Men det kan også være andre mekanismer som er involvert.

– Nylig ble det foreslått at Tamoxifen også kan virke som et antioksidant.

Tabu

Olsen gikk på tablettene i sju måneder før legene ved Spiren Fertilitetsklinikk fant sædceller.

Her er Oskar bare noen timer etter at sædcella ble ført inn i egget. Foto: Spiren Fertilitetsklinikk

– Det var ikke så mange, jeg tror de fant bare ti svømmere. Men det er jo mer enn nok til å befrukte et egg, sier Olsen.

Ved hjelp av ICSI-metoden, mikroinjeksjon, ble sædcella ført inn i egget.

Ni måneder etter kom Oskar.

– Han er vårt mirakel, sier Jolanta.

Oskar og mamma Jolanta Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Steinar er absolutt ikke alene med å ha dårlig sædkvalitet, men han er en av få som snakker høyt om det.

– Dette er jo et tema det er flaut å snakke om, det kan jeg ikke legge skjul på. Men jeg håper det at vi har fortalt vår historie, gjør at flere menn tør å søke hjelp når de sliter med å få barn. Det er bedre å vite enn å leve med usikkerheten

Vi har fått en ny sjef i huset, sier Steinar Olsen. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Se programmet «Far mot alle odds» i NRK TV.