Den var utryddet for lengst.

Da Aldabra-atollen nord for Madagaskar sank i havet for 136 000 år siden, ble det også slutten for Aldabra hvitstruperikse. Den lille vadefuglen kunne ikke fly og var dessverre heller ikke skapt for lange svømmeturer i Indiahavet.

ADABRA: En atoll er ring- eller hesteskoformet korallrev med lave øyer rundt en lagune. Bredden er fra 1 til 130 km, og øyene reiser seg ofte rett opp av dyphavet (kilde: SNL.no) Foto: David Stanley

Den var fortapt, men skulle vise seg å gjøre et slags comeback.

En studie publisert i Zoological Journal of the Linnean Society, viser at fuglen var så godt tilpasset at evolusjonen har gjenskapt arten. Studiene av fossiler, både fra før Aldabra-atollen sank i havet og etter at atollen kom tilbake, viser at dagens Aldabra hvitstruperikse er en kopi av den arten som en gang ble utryddet.

Repeterende evolusjon

– Her har det nok sittet en del fylogenetikere, eksperter på slektstrær, og klødd seg i hodet. Dette er jo fryktelig morsomt. Arten ser ut til å ha blitt gjenskapt. Det sier zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum.

ZOOLOG: Darwin ville nok jublet over en slik nyhet, sier zoolog Petter Bøckman Foto: Karsten Sund / Karsten Sund

Opprinnelig stammer Aldabra hvitstruperikse fra vanlig hvitstruperikse, en art som kan fly, men ettersom det ikke fantes noen farer for hvitstruperikse på Aldabra-atollen, forsvant etterhvert den evnen. Likevel er det den flygende arten som er utgangspunktet for både orginalen og kopien.

– Om utgangspunktet er det samme når arten oppstår på nytt, kan løsningene bli de samme, sier Bøckmann.

I følge forskerne bak studien finnes det andre eksempler blant både sjøkuer og skilpadder på at det samme har skjedd. Nesten identiske arter som popper opp mange ganger i forskjellige tidsepoker og på forskjellige steder, selv om tidligere varianter forlengst er borte.

- Jeg kjenner ikke eksemplene i studien, men det finnes andre arter som viser tilsvarende utvikling, for eksempel enkelte fiskearter i Malawisjøen. Dette er det første eksempelet jeg har hørt om med en fugl.

Havnivået stiger igjen. Hva skjer nå med denne fuglen? Blir den utryddet igjen?

– Om atollen ender opp under vann er det takk og farvel til arten, om da ikke noen finner ut de skal bevare den kunstig ved å flytte den til et annet sted. Men - det er ikke så mange steder uten pattedyr hvor den kan overleve. Det er derfor slike ting gjerne oppstår på små øyer langt ute i havet.