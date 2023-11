Donasjoner strekker ikke til: – Jeg må luke ut de som trenger det minst

– Det var en pappa vi hjalp i fjor...

Stemmen knyter seg. Smilet og de blide øynene slukner.

– Han og datteren måtte flytte. Og på den skolen datteren begynte på, var det så mye press på merkeklær at hun faktisk ble mobbet, forteller Ingrid.

Sammen med familien, samler Ingrid Løken inn klær og mat til familier i Bergen som trenger det.

Hittil har hun hjulpet mange familier, men denne historien traff henne litt ekstra.

Det var noe med pappaens ydmyke og skamfulle tilnærming.

– Det eneste han spurte om var om datteren kunne få en gave under juletreet, forteller hun stille.

Rekordtall: 1,9 millioner søk

Det er ingen nyhet at ting i landet har blitt dyrere.

Forbrukerforskningsinstituttet SIFOs rapport konstaterer at nesten to av ti familier i Norge sliter økonomisk. Og den gruppen som sliter mest har doblet seg siden 2021.

Hos familier som klarte seg før, møtes ikke endene lenger.

Dette har gitt Finn.no en mye større søketrafikk etter ting som gis bort.

Aldri før har det vært flest søk på «Gis bort», ifølge Finn.no.

I hele 2021 var det 550 000 slike søk.

Hittil i år er det allerede 1,9 millioner søk, viser tall fra Finn.no.

I takt med dyrtiden, har søket etter ting som gis bort økt.

Finn.no mener at den store økningen kan ha to årsaker:

– Det er en strammere økonomisk situasjon for mange nordmenn og en større bevissthet rundt gjenbruk, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien.

Denne julen vil det ikke heller være mulig å publisere annonser på Finn.no der man ber om julehjelp. Nå kan man kun legge ut en annonse om at man tilbyr hjelp, slik Ingrid gjør.

Allerede dagen etter det ble annonsert at Finn.no vil fjerne muligheten til å be om hjelp på nettsiden, ble denne lappen hengt opp flere steder i Bergen.

Dette har skapt stor frustrasjon og fortvilelse blant flere.

«Hilsen flau mamma»

For en uke siden publiserte Ingrid en annonse på Finn.no hvor hun tilbyr seg å hjelpe barnefamilier som trenger klær.

Ingrid sin annonse på Finn: "Det er mange som trenger hjelp nå når prisene har gått i været, så ønsker kun henvendelser fra de som faktisk trenger det" Illustrasjon: Karoline Forberg / NRK

Reisen hennes med å hjelpe startet med en opprydning av klær og ting Ingrid og familien hennes ikke hadde behov for lenger. Alt gikk til Kirkens Bymisjon.

– Men så kom covid og de kunne ikke samle folk lenger. Det var da jeg så alle annonsene på Finn om folk som trengte hjelp, forteller Ingrid.

Men selv om korona-nedstengningen er over, er det enda folk som spør om hjelp gjennom Finn.no.

Ifølge Ingrid hagler annonsene vanligvis inn rett før jul.

– De skammer seg sånn, så de venter så lenge som mulig. Og signerer ofte med «Hilsen flau mamma».

Denne kassen med barneklær, -bøker og -leker skal til en liten gutt. Kassen inneholder en kjeledress som nærmest er ubrukt. Foto: Karoline Forberg

Det er denne delen av prosessen som er absolutt vondest for Ingrid:

Å luke ut hvem det er som virkelig trenger det mest.

– Det er forferdelig fordi jeg nærmest må mistenkeliggjøre folk. Jeg har jo lyst til å gi tingene til de som trenger det aller mest. Ikke de som bare synes annonsen var beleilig.

For når det er så mange som trenger og spør om hjelp, kan hun ikke hjelpe alle.

Organisasjoner er tomme for klær

Ingrid er ikke alene om å kjenne på det økende behovet i samfunnet etter gratis klær.

– Vi får inn meldinger hele tiden. Spesielt om kvelden - det er jo gjerne da folk begynner å tenke over ting, forteller Martine Svendsen.

Martine Svendsen merker et stort behov av gratis klær fra barnefamilier. Foto: Privat

Hun er med på å drive organisasjonen «Familiestøtten», en frivillig organisasjon som hjelper vanskeligstilte barnefamilier i Bergen over den verste kneika.

Akkurat som Finn.no, opplever de et stort behov av gratis klær.

Et så stort behov at de ikke har flere klær å dele ut.

Slik så kleslageret til Familiestøtten ut i fjor høst. Nå står de tomme. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Hvordan er det å lese meldingene som kommer inn?

– Det er helt forferdelig trist, sier Martine.

Hun forteller at de økte prisene på alt fra renter til mat gjør at folk må prioritere.

Da vinner oftest regningene over behovet for klær.

– Mange av de som tar kontakt bekymrer seg for om barna i det hele tatt har klær til vinterstiden.

Tidligere har organisasjonen fått forespørsel om hjelp fra ti til tjue familier i uken. Nå har det økt drastisk til mellom 20 og 40, noen ganger enda flere familier i uken.

Nå leverer Familiestøtten ut klær og ting til trengende familier fem ganger om dagen syv dager i uken. Her er Line Midtun og Tor Horne på vei til en levering. Foto: Familiestøtten

– Vi hjelper til med mat, klær og primære ting til hjemmet, formidler hun og oppmuntrer folk til å gi.

Mangelen deres på klær kommer ikke av at folk har mindre å gi. Tvert imot opplever de en stor giverglede.

– Men klærne og maten forsvinner fortere ut igjen enn før, sier Martine.

Dyrt å passe inn, dyrere å la være

– Vi er ikke gjennom oktober engang, men har allerede over 200 ønsker, forteller Martine.

Allerede i oktober startet Familiestøtten med julegaveinnsamling til barn.

Og akkurat som den unge jenta til pappaen nevnt tidligere, opplever Familiestøtten at det er et enormt press på merkeklær for å ikke skille seg ut.

Organisasjonen merker at juleønsker fra barn er preget av "de populære tingene" for å passe inn. Mer nå enn før. Foto: Familiestøtten

Den unge jenta opplevde mobbing knyttet til å ikke eie de riktige tingene.

Men faren slet med å i det hele tatt få endene til å møtes.

– Vi ser særlig at ungdommene ønsker seg dyre ting. En Douchebag-sekk for eksempel, eller jakker fra The North Face, forteller Martine i Familiestøtten.

Et parallelt univers

– Det kunne ha vært meg. Det tenker jeg ganske mye på faktisk, forteller Ingrid og tar en lang pause.

Det er nemlig en spesiell grunn til at hun kjenner på et kall om å hjelpe familier med dårlig råd.

Flere ganger i måneden samler Ingrid inn klær, leker, matkort og bøker fra venner og familie. Neste levering er kun om få dager. Foto: Karoline Forberg

Ingrid er uføretrygdet og hjemmeværende på grunn av en medfødt mutasjonsfeil.

Men et stabilt liv med ektemannen allerede fra ungdomstiden har gitt henne en helt annen skjebne. Hadde hun vært alene, er sannsynligheten stor for at hun selv hadde trengt den hjelpen hun gir.

– Derfor er det nok ekstra viktig for meg. Og særlig å hjelpe disse barna som bare ønsker seg en fin jul. De er jo uskyldige oppi det hele, forteller Ingrid.

Krever mer fra organisasjonene

– Hvorfor hjelper du familiene via Finn.no, og ikke gjennom en organisasjon?

– Med all respekt for Kirkens Bymisjon, men jeg måtte jo ringe ganske mye rundt for å bare finne frem til hvor jeg skulle gi tingene, sier Ingrid.

Ingrid viser frem den nesten ubrukte kjeledressen som gis videre til en liten gutt som trenger klær til vinteren. Foto: Karoline Forberg

– I fjor kjørte jeg til en annen av disse organisasjonene og da var det stengt, enda det på nettet sto at det var åpent. Jeg prøvde å ringe de, men fikk ikke tak i noen.

Hun savner at organisasjonene går tydeligere frem så den vanlige mannen i gata også får med seg hvor, når og hvordan man kan hjelpe til.

– Jeg tror det er mange som sitter der hjemme og ønsker å hjelpe, men at de ikke helt vet hvordan, hvor eller hva det er de kan gjøre.

Hun undres hvor man kan gi klær som går direkte til trengende barnefamilier, og ikke blir solgt videre.

Sluttet å donere i Bergen

Kirkens Bymisjon avdeling Bergen kan bekrefte at de i dag ikke lenger har kles- eller matutdeling.

– Men vi har måltidsfellesskap og utdeling av varme små ullplagg, opplyser Arne Liljedahl Lynngård, leder for samfunn og utvikling i Kirkens Bymisjon Region vest.

Under korona sluttet Kirkens Bymisjon med innsamlinger som gikk direkte til individer i Bergen som trengte det. Etter korona startet de aldri med det igjen.

Det synes Ingrid er uheldig.

Kirkens Bymisjon i Bergen måtte stenge innsamlingene deres under korona. Da så Ingrid seg nødt til å hjelpe familiene uten Kirkens Bymisjon som mellomledd. Foto: NRK

Andre steder en kan levere klær og mat som går direkte til trengende mennesker er Familiestøtten i Bergen. Kirkens Bymisjon har også innsamlinger flere steder, som Oslo og Tønsberg.

I tillegg har kommunene tidvise gi bort-markeder, som Oslo kommunes innsamling for vintersportsutstyr.

Utover disse, er det ikke bare-bare å finne frem til organisasjoner som har tilbudet Ingrid savner.

Julemirakelet

Enden på julevisa til pappaen som så sårt ønsket en julegave til datteren sin ble heldigvis fin.

– Vi gjorde en stor innsamling til de hvor folk kjøpte gaver og mat så de kunne få en jul de egentlig ikke hadde råd til, forteller Ingrid.

Annonsen om julehjelp settes ikke bare pris på av trengende familier, men også av de som ønsker å hjelpe, men som ikke har visst helt hvordan. Foto: Karoline Forberg

Men tårene presser på når hun tenker på det familien går igjennom.

– Det å måtte både bekymre seg for økonomien som forelder, samtidig som barnet opplever alle disse tingene,...

Ingrids stemme brister når hun sikter til mobbingen den unge jenta opplevde av å ikke ha de «riktige klærne».

Ingrid føler et ansvar for å hjelpe barnefamilier med de ressursene hun har. Det er et evig jag på et problem som aldri løses. Foto: Karoline Forberg

Hun henter seg inn igjen.

– Det er ungene som blir skadelidende oppi det hele, forteller Ingrid og håper at hun kan inspirere flere til å gi bort ting til familier som trenger det.