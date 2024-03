Godstoget som sporet av i Arna fredag, fikk store materielle skader og blokkerer nå deler av Bergensbanen.

Til NRK opplyser Bane Nor lørdag formiddag at de foreløpig ikke har fått tilgang til ulykkesstedet og at opprydningsarbeidet vil ta tid når det først kan påbegynnes.

– Politiet har ikke frigitt skadestedet. Det gjør de nok først etter at Statens Havarikommisjon har gjort sine undersøkelser, sier pressevakt i Bane Nor, Anne Kirkhusmo og tilføyer:

– Trafikken mellom Bergen og Vaksdal vil være stengt inntil videre, og det vil ta tid å rydde opp.

STORE SKADER: Godstoget som sporet av fikk store materielle skader.

Onrail: – Ekstra alvorlig

Daglig leder i Onrail, Henning Aandahl, sier han selvsagt er glad for at ingen ble alvorlig skadet, men betegner likevel ulykken som verre enn fryktet.

– Her opplever vi at utfallet ble ekstra alvorlig fordi avsporingen skjedde ved innkjørselen til tunnelen. Det var flere vogner som traff fjellveggen, og en bråstopp med mye større skader enn det ellers ville ha skjedd. Det ble ekstra uheldig og mye verre skader enn vi først fryktet og hadde trodd, sier Aandahl til NRK og presiserer:

– Samtidig skal det sies at mesteparten av toget er uskadet.

– Var det farlig gods om bord?

– Det var noe gods som var kategorisert som farlig, men det var ikke gasser eller kjemikalier som var i fare for å skade omverden, sier Aandahl.

– Hvilket tog var involvert i ulykken?

– Det var et standard lokomotiv som har vært i drift i rundt ett år. Lokomotivet er av typen Traxx BR187 og er et lokomotiv som har vært satset på i Skandinavia, sier Aandahl.

– Sett i den sammenheng, har dere da fått reaksjoner og bekymringer fra andre steder i Skandinavia som bruker samme lokomotiv?

– Nei, det har vi ikke nå, svarer Aandahl.

MÅ RYDDES UNNA: Det gjenstår et betydelig opprydningsarbeid på Bergensbanen, sier Bane Nor. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Lokfører skrives ut fra Haukeland

Onrails daglige leder sier han nå avventer svar fra Havarikommisjonen på hva som forårsaket ulykken, og understreker at selskapets prioritet nå er ivaretakelse av lokføreren av det avsporede godstoget.

– Vi skal selvsagt bistå Havarikommisjonen godt for å finne ut hva som har skjedd, og hvordan det kan unngås videre. Det viktigste for oss nå er lokførerens helse, sier Henning Aandahl og konstaterer:

– Han har heldigvis kun fått lettere fysiske skader, og skal bli skrevet ut fra Haukeland universitetssykehus i dag, lørdag.

GODSTOG: Flere vogner havnet i fjellsiden utenfor tunnelen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Politiet: Ingen siktet eller mistenkt

Politiadvokat og påtaleansvarlig i politiet, Anja Mathiesen, bekrefter at politiet har opprettet etterforskning av saken. Krimteknikere har arbeidet gjennom natten.

– Ingen har foreløpig status som siktet eller mistenkt i saken. Vi ønsker å avhøre lokfører så snart som mulig, og er i dialog med ham, sier påtaleansvarlig Mathiesen og legger til:

– Nå skal vi fortsette arbeidet på ulike steder. Vi har en del vitner vi ønsker å snakke med og har snakket med, og har videre en del etterforskningsskritt som jeg ikke vil gå i detalj om nå.

Havarikommisjonen: – Kan ta ett år

NRK møter inspektør i Havarikommisjonen, Øystein Sebu, på ulykkesstedet i Arna.

– Vi skal nå samle inn informasjon, og kan foreløpig ikke si noe om årsaken til hva som kan ha skjedd. Det kommer vi ikke til å konkludere med i dag, sier Sebu.

Sebu opplyser om at Havarikommisjonen har inntil ett år på seg til å levere en rapport med konklusjon om ulykken.

ETTERFORSKER: Havarikommisjonen er lørdag på plass på ulykkesstedet, og har startet undersøkelser. Foto: Oskar Rennedal / NRK

– Det gjør inntrykk

En av de mange passasjerene som må ta buss for tog, er Erik Mjeldes sønn.

Som far erkjenner han at det føles spesielt å sende sønnen av gårde i dag.

– Det er klart det gjør inntrykk å høre om togulykker som den i går. Jeg kjenner litt på det, men jeg tror og håper det skal gå bra, sier Mjelde og legger til:

– Min sønn har ikke mobildekning der han skal, men jeg skulle gjerne hatt muligheten til å få en bekreftelse på at han kommer trygt frem.

HÅPER: Eirik Mjelde sier togulykken har gjort inntrykk, men håper togturen til sønnen går bra. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Vy oppfordrer til kontakt

Pressevakt i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier han har full forståelse for bekymring blant togreisende.

Både for dem som skal reise med tog i dag, og de over 200 personene som i går kveld ble sittende fast i passasjertoget da toget nærmet seg det avsporede godstoget.

Passasjertoget stanset 500 meter fra det avsporede godstoget og ble sittende fast i Arnanipatunnelen i fire timer.

– Det er og skal være trygt å reise med tog, og det er mange sikkerhetsbarrierer. Det viktigste er at ingen menneskeliv gikk tapt, sier Lundeby.

SPORET AV: Godstoget sporet av i tunnelen i Arna. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Lundeby oppfordrer dem som var involvert i gårsdagens hendelse til å ta kontakt med selskapet for eventuelle refusjoner og tilbakemeldinger, og understreker at Vy gjør sitt ytterste for å ivareta sine passasjerer.

– Nå blir det opp til politiet og Statens Havarikommisjon å finne ut hva som førte til at godstoget sporet av, og hvordan det kan forhindres at skjer igjen, sier Lundeby og tilføyer:

– Normal togdrift på Bergensbanen vil først skje når politi og Havarikommisjonen er ferdig med sine undersøkelser, og Bane Nor har ryddet ulykkesstedet.