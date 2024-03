Fredag kveld sporet et godstog av Bergensbanen, ved Arna stasjon.

Store nødetater rykket ut til stedet, men ingen personer ble alvorlig skadet.

Et passasjertog med 200 personer kom kjørende i motsatt kjøreretning og stanset 500 meter fra det avsporede godstoget. Passasjerene ble sittende fast i Arnanipatunnelen i fire timer.

Til NRK sier avdelingsdirektør for jernbane i Statens Havarikommisjon, Ida Hogganvik Grøndahl, at et sentralt spørsmål i deres etterforskning nå er hvorfor lokføreren har kjørt på rødt lys.

– Godstoget har passert stoppsignal på vei ut av Arna stasjon. Vi vet at det har kjørt på rødt lys, sier Hogganvik Grøndahl og legger til:

– Det er foretatt en nødangrop i forkant, og vi undersøker dette nærmere. En avledende veksler slo inn for å hindre toget i å kjøre videre.

Hogganvik Grøndahl poengterer at etterforskningen er i innledende fase:

– Det er viktig å understreke at vi ikke vet hvorfor godstoget kjørte på rødt. Det vil bli opp til etterforskningen å avdekke om det var tekniske forhold, eller grunnet lokførers fremføring. Vi utelukker ingenting på nåværende stadium av etterforskningen.

SPORET AV: Godstoget sporet av i Arna, åtte kilometer fra Bergen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

– Tvungen avsporing

– Har det da vært en tvungen avsporing og handling at godsporet endte i grøften, med tanke på at et passasjertog var noen hundrede meter unna og nærmet seg?

– Det kan defineres som en tvungen avsporing, ja, sier Hogganvik Grøndahl og utdyper:

– Jeg kjenner ikke til avstanden mellom togene, men når dette godstoget kjører på rødt lys blir det da ledet bort fra sporet i en avvikende sporveksel. Det ledes ut i buttsporet og sporer av. Det er en sikkerhetsmekanisme i Bane Nors system, som sikrer når tog kjører på rødt lys.

– Så en potensiell togulykke med 200 passasjerer har blitt avverget?

– Hvor vidt det kunne ha skjedd, må undersøkelsen komme tilbake til. Det er for tidlig å fastslå noe nå, og jeg vil ikke spekulere. Vi er selvsagt glade for at ingen ble alvorlig skadet, og at lokfører fremstår som lettere skadet, svarer avdelingsdirektør Hogganvik Grøndahl.

På spørsmål om Havarikommisjonen vil vurdere å sette lokomotivtypen Traxx BR187 ut av drift grunnet ulykken, svarer Hogganvik Grøndahl følgende:

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke gjort funn eller fått informasjon som tilsier at det er nødvendig.

Vil bli avhørt i dag

NRK får lørdag ettermiddag opplyst at lokføreren vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Vi skal avhøre lokføreren av godstoget senere i dag, sier politiadvokat og påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, Anja Mathiesen.

Mathisen opplyser om at ingen har status som siktet eller mistenkt i saken på nåværende tidspunkt.

VELTET: Deler av toget veltet ved Arna stasjon. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Onrail: – Kan ikke avvise

– Vi kan ikke avvise at toget har passert rødt signal. Så gjenstår det å se hvorfor det har skjedd, sier daglig leder i Onrail, Henning Aandal, til NRK.

– Påvirker dette deres drift, og vil det bli aktuelt å ta lokomotivtypen ut av drift?

– Vår drift av godstog går som normalt, og vi forholder oss til Havarikommisjonen. Vi bistår Havarikommisjonen og har i samarbeid med dem og krimteknikere i dag vært inne i tunnelen og sett på skadene, opplyser Aandal og legger til:

– Lokomotivet har delvis veltet, og fire av tolv vogner er skadet. Resten av vognene står uskadet i Arna, og det arbeides med å finne løsninger for varene som skulle til Oslo.