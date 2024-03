Krimteknikere skal undersøke etter togulykken

Politiet skal i natt drive kriminaltekniske undersøkelser ved Arna stasjon.

– Vi sperrer av området og krimteknikere fra politiet skal ut til området og drive åstedsbefaring. Området vil bli sperret av med vakthold en periode mens det jobbes med disse undersøkelsene, sier Bjarte Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Han sier det fremdeles jobbes med å få ut passasjerene som sitter fast i et passasjertog i togtunnelen øst for Arna stasjon. Et diesel-lokomotiv kommer fra Voss for å gjøre jobben.

– Politiet vil ha en patrulje som bistår, mens Bane Nor har ansvar for bergingen av passasjerene, sier Rebnord til NRK.