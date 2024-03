– Vi jobbar for harde livet på staden, men det er litt uavklart akkurat no, seier Lars Petter Lorvik i 110 Vest.

Verken han eller politiet veit om det er personskadar.

Politiet fekk melding klokka 19.15 om at eit godstog hadde spora av på Bergensbanen ved Arna stasjon retning austover.

– Vi veit ikkje fullt ut omfanget av dette, men det framstår som ei alvorleg ulukke, seier operasjonsleiar Helge Blindheim til NRK i 19.45-tida.

Han fortel om store materielle skadar.

– Dette toget skal ha 15 vogner. Vi er akkurat komme til staden og jobber no med å få oversikt på staden. Tunnelmunningen skal vere stengd som følge av vogner som har spora av og velta, seier Blindheim.

Det er ti til femten utrykningskøyretøy frå politi, ambulanse og brannvesenet på staden.

Politiet har stengd av deler av trafikken oppe ved E16. Fleire ambulansar står klare ved Øyrane torg like ved.

To brannbilar står tett innpå togsporet, like ved tunnelmunningen.

Naudetatane er på plass.

Vtine høyrde stort smell

Jørgen Kvamme bur i nærleiken og fortel at han høyrde eit stort smell.

– Eg høyrde ein lang og høg rumlelyd, opna terrassedøra, såg masse røyk og det lukta krutt, seier han.

– Først trudde eg det lynte ute, då eg såg eit blått lys. I etterkant trur eg det kanskje var elektrisitet.

Han bur ovanfor togstasjonen. Då han gjekk nærare såg han eit tog som hadde spora av.

– Det har krølla seg saman oppover tunnelopninga. Eg fekk ganske sjokk, seier Kvamme.

– Såg du lokomotivet?

– Eg såg ikkje framsida av toget, eg kunne berre sjå godsvogner og konteinarar som var stabla opp. Ingen førarvogn. Eg trur den var inni tunnelen, seier Kvamme.

Godstoget har spora av ved Arna stasjon. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Stenger Bergensbanen

Bane Nor melder på si nettside at Bergensbanen no er stengd mellom Bergen og Dale grunna ei avsporing.

Avsporinga påverkar både regiontog og lokale tog.

Anne Sofie Kirkhusmo, pressevakt i Bane Nor, seier dei fekk beskjed om at eit godstog spora av på veg inn til Arna stasjon.

– Toget mista ein konteinar, som igjen reiv med seg kontaktleidningen som gir køyrestraum til toga, seier Kirkhusmo.

Dermed er all trafikk nede, noko som betyr at det ikkje går tog ut og inn til Bergen.

Naudetatane er på plass. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Veit du om det er personskade?

– Eg har ikkje fått informasjon om det, seier pressevakta.

Det er uvisst kor lang tid det vil ta å rette opp i hendinga, men Bane Nor er på veg til staden no.

– ​​​​ Vi må finne ut kva som har skjedd og korleis det ser ut der, seier ho.

Ho oppmodar reisande om å sjekke appar og nettstader hos selskapa.