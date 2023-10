Søndag 10. desember endres togrutene i Norge, og det vil blant annet påvirke reisende på Bergensbanen.

Fra og med 1. mai 2024 vil nemlig antall avganger mellom Bergen og Oslo øke fra fire til seks hver vei, skriver Vy i en pressemelding.

– Dette er vi sikre på at gir kundene våre en enklere hverdag, og gjør det enklere å velge toget når du skal til jobb eller ut på livet i Bergen, sier regiondirektør for Vy Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik.

På Bergen jernbanestasjon blir det mer togtrafikk fra og med mai neste år. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vy har i lang tid ønsket å kjøre flere avganger, men med færre reisende under pandemien har det ikke vært mulig før nå, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vi tror at dette vil tiltrekke enda flere reisende fra både Norge og utlandet, sier Torgersen Hetlevik.

Kuttet avganger i fjor

I juli i fjor foreslo Vy å kutte avgangene mellom Bergen og Oslo, fra seks til fire avganger, på grunn av manglende passasjergrunnlag.

Nå er tilbudet endret på nytt.

– Det er både fordi vi har stor tro på at det vil få flere kunder til å velge toget, og fordi vi vet at det er et etterlengtet tilbud, sier kommunikasjonssjef i Vy, Siv Egger Westin.

Strekningen mellom Oslo og Bergen er en av de mest trafikkerte flyrutene i Europa. I snitt går det 18 fly om dagen mellom byene, ifølge tall fra Avinor.

Dobbeltspor mellom Bergen og Arna

Bergen jernbanestasjon er for tiden stengt for passasjertrafikk fordi Bane Nor holder på å ferdigstille dobbeltsporet som skal gå mellom Bergen og Arna.

Når Bane Nor har fullført dette arbeidet, og åpner våren 2024, vil Vy også øke trafikken på strekningen mellom Bergen og Arna.

– Da vil vi kjøre tog hvert kvarter mandag til fredag mellom 06.00 og 20.00, og hver halvtime i helgene, sier regiondirektør Torgersen Hetlevik.