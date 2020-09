Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tok for gitt at alle andre ble behandlet like strengt som oss, sier Vollvik til NRK fredag.

Tirsdag denne uken ble forretningsmannen og gründerkjendisen fra Trøndelag pågrepet på vei til jobb i Bergen. Han er siktet for å ha pakket om og feilmerket munnbind, som er solgt videre til forbrukere på nettbutikken Ludostore.

Politiet mener å kunne dokumentere at Vollviks selskap har pakket om ikke-medisinske munnbind som deretter er blitt solgt som kirurgiske munnbind.

Vollvik måtte overnatte i en celle og ble først løslatt onsdag ettermiddag, etter omfattende avhør. Han nekter straffskyld, men erkjenner ompakking .

Torsdag la Legemiddelverket ned forbud mot omsetning og markedsføring av munnbind i Vollviks nettbutikk frem til situasjonen er avklart.

Møtte pressen fredag

To dager etter løslatelsen lar 52-åringen seg for første gang intervjue av pressen om anklagene. Vollvik hevder hardnakket at han ikke har noe galt med vitende og vilje.

– Jeg føler at den oppmerksomheten rettet kun mot oss og hvor hardt det har rammet, er helt ute av perspektiv, sier Vollvik til NRK fredag.

Han forteller at de importerte et testparti med munnbind som var feilmerket i mars.

– Etter det har all import av munnbind vært plettfri. Vi har levert ut millioner, sier han.

Vollvik innrommer også at de har pakket om munnbind fra 50-pakninger til 10-pakninger.

– Det er jo ikke noe kriminelt. Men vi har gjort feil. Vi har tatt for lett på blant annet merking, sier han.

STORE BESLAG: Politiet beslagla både esker med munnbind og elektronisk utstyr da de gjennomførte ransaking på tre adresser tilknyttet Vollvik på tirsdag. Her fra hovedkvarteret i Kanalveien på Minde i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Slo til mot tre adresser

Politiet slo til mot tre adresser knyttet til Vollvik og hans selskap Vovi, hvor kona Anita Vollvik er daglig leder. Hun er også siktet i saken. Patruljene på stedene beslagla blant annet flere esker med munnbind, samt elektronisk utstyr.

Torsdag gikk Vollvik ut med en pressemelding på vegne av Ludostore hvor han erkjente ompakking av munnbind og tok selvkritikk på mangelfull merking. Han forsikret der at både han og selskapet akter å samarbeide med politiet.

«Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro», skrev Vollvik i pressemeldingen.

CHESS-GRÜNDEREN: Vollvik, her fotografert i 2005, gjorde stor suksess med mobilselskapet Chess, ikke minst gjennom et svært profilert sponsorsamarbeid med eliteserieklubben Brann. Chess ble kjøpt opp av Telia i 2006. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Hentet fotballspillere og stjerner til Bergen

Idar Vollvik flyttet fra Roan i Trøndelag til Bergen i 1989 og er mest kjent for å være gründeren bak mobilselskapet Chess.

Gjennom selskapet sponset han Brann tidlig på 2000-tallet og ble nærmest folkehelt i Bergen ved å kjøpe stjernespillere til klubben og arrangere konsert med Kurt Nilsen og Bryan Adams på Brann Stadion i 2004.

Vollvik skapte da store overskrifter ved å gi den da ferske Idol-vinneren Nilsen hele én million kroner i honorar for å varme opp for Adams.

Trønderen var også sterkt delaktig i å hente Rolling Stones til Bergen to år senere.

52-åringen har også mye vært mye på TV, først som dommer i gründerrealityen «Skaperen» og ikke minst i «Skal vi danse», begge på TV 2.

De siste årene har Vollvik blant annet drevet nettbutikken Ludostore fra sitt hovedkvarter i Kanalveien i Bergen.