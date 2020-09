Vollvik: – En feil vi skal lære av

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer fram i en pressemelding fra nettbutikken Ludostore.

– Feil gjør vi alle sammen, men kunsten er å lære av feilene, skriver Vollvik.

Tirsdag ble forretningsmannen Idar Vollvik pågrepet av politiet på vei til jobb. Han er siktet for ompakking og feilmerking av munnbind som er solgt videre på nettet.

Daglig leder i selskapet Vovi og Idar Vollviks kone, Anita Vollvik, skal være den andre siktede i saken. Det melder både Dagens Næringsliv og BA torsdag ettermiddag.

Kan ha fått feil type

I pressemeldingen forklarer Vollvik at firmaet 19. august mottok et parti med munnbind fra to forskjellige fabrikker i Kina. Disse ble bestilt og fakturert som type I, det vil si munnbind som ikke kan brukes av helsepersonell.

Ifølge Vollvik har selskapet muligens ikke mottatt de munnbindene som ble bestilt.

– Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind, skriver Vollvik.

Munnbindene er nå inne til testing for å finne ut om det er snakk om medisinske eller sivile munnbind.

Tar selvkritikk for merking

Ifølge Vollvik hadde noen av eskene vannskader, som gjorde at munnbindene ble pakket om i nye esker.

Enkelte kunder ønsket også mindre forpakninger, og selskapet leide derfor inn folk til å hjelpe med pakkingen.

– Vi har i ettertid lært at vi må være mere presise i denne merkingen. Vi tar full kritikk for at vi ikke har vært nøye nok her, understreker Vollvik.

MUNNBIND: En kvinne bestilte to esker med munnbind fra Idar Vollviks nettbutikk Ludostore. Begge eskene hadde synlige fingermerker og rifter. Foto: Privat

– Dramatisk

Vollvik skriver videre at selskapet var klar over at noen av kartogene ikke hadde den kvaliteten som merkingen på eskene indikerer da politiet aksjonerte mot lageret i Bergen.

– Både for meg og mine medarbeidere var det dramatisk å få politiet på døren, men med bakgrunn i viktigheten av at det i medisinsk sammenheng kun blir benyttet såkalte medisinske munnbind, var dette helt forståelig, skriver Vollvik.

Selskapet skal ikke ha solgt munnbindene videre til helsetjenesten. Vollvik mener fremdeles at han har handlet i god tro, mens politiet mener han feilmerket eskene med forsett.

AKSJON: Tirsdag gikk politiet til aksjon på flere av Vollviks adresser i Bergen. Foto: Cato Heldal Kristensen

– Beklager dypt

Vollvik skriver han selv må ta ansvar for ikke å sjekket grundig nok at kvaliteten på munnbidene de mottok hadde den kvaliteten som ble bestilt.

– Jeg må også dypt beklage det inntrufne i forhold til kunder som allerede har mottatt munnbind med feil merking eller som har måttet vente på sine bestillinger. Dette er vi i full gang med å rydde opp i.

Selskapet kommer videre til å ta en ny runde med importøren for å forsikre seg om at de har forbedret sine rutiner i importleddet og at de har kvittet seg med «potensielt dårlige munnbind», skriver Vollvik.

Vollvik forsikrer at alle varene som nå er i salg har all nødvendig dokumentasjon og sertifisering.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Vollvik uten hell.