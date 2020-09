Legemiddelverket forbyr salg av Vollviks munnbind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidlegare torsdag melde Legemiddelverket at dei jobba med å få på plass eit omsetningsforbod for munnbind frå Idar Vollvik sine selskap.

Torsdag kveld er det klart. I ei pressemelding at omsetningsforbodet er sett i verk med umiddelbar verknad.

– I ein politiaksjon i Bergen 1. og 2. september 2020 avdekka Legemiddelverket at ikkje-medisinske munnbind hadde blitt ommerka og feilmerka for å framstå som medisinske munnbind, skriv Legemiddelverket.

Forbodet omfattar marknadsføring og omsetning av medisinske munnbind frå selskapa Vovi AS, Ludo Store AS og Norske Nettbutikkar AS.

– Hvis merkinga ikkje samsvarar med produktet, kan det gi ein falsk tryggleik og alvorleg risiko og konsekvens for brukar, skriv Legemiddelverket i pressemeldinga.

Feilmerking

I går frårådde Legemiddelverket at produkta til Vollviks firma Vovi AS blir brukt i helsetenesta og av forbrukarar som treng smittevern.

Tysdag vart den tidlegare mobiltelefongründeren Idar Vollvik pågripen av politiet på veg til jobb i Bergen. Han er sikta for ompakking og feilmerking av munnbind som er selde vidare på nettet.

Politiet meiner de kan dokumentera at Vollvik har pakka om såkalt ikkje-medisinske munnbind, som deretter er selde som kirurgiske munnbind på nettbutikken Ludostore.

Vollvik vart sett fri onsdag kveld.

– Stor ulovleg mengde

Forsvararen til Vollvik, Einar Råen, har tidlegare sagt at det er eit lite parti munnbind som er knytta til siktinga.

Det avviser politiadvokat Sigrid Sulland overfor NRK.

– Me har gjort eit stort beslag, og meiner ein større mengde kan knyttast til det ulovlege forholdet.

Ho seier at så langt er rundt 20 vitne avhøyrde i saka.

Ein av Vollviks tilsette er også sikta i saka. Sulland seier at det utelukkande er fordi politiet skulle gjera elektroniske beslag hjå vedkommande.

– Etter at Vollvik vart lauslaten er det ingen pågripne i saka, og heller ingen planar om det, seier Sulland.