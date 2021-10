Kultur-Norge er hardt rammet av streiken som har pågått siden begynnelsen av september.



De streikende krever lik pensjon for kvinner og menn. Så langt er 900 kulturarbeidere tatt ut og mandag trappes streiken ytterligere opp til 1100 personer ved 15 teatre.

Det ble dråpen for Den Nationale Scene (DNS) i Bergen.

Fredag ble det klart at teateret i Bergen avlyser samtlige forestillinger fra mandag av. Det skriver DNS på sine nettsider.

SORG: Teatersjef Stefan Larsson, sier han føler sorg over å måtte stenge ned teateret. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Jeg føler sorg for teaterkunsten, for DNS og for vår relasjon til publikum. Vi har drevet med krisehåndtering i to år under pandemien, og så kom denne langvarige streiken. Det kan ikke bli mye verre enn dette, sier teatersjef Stefan Larsson og legger til:

– Det er synd vi har blitt en brikke i dette storpolitiske spillet.

I tillegg vil Rogaland Teater stenge dørene som følge av streiken førstkommende lørdag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Kollegaer har blitt truet med å bli svartelistet

Flere kulturarbeidere har skrevet under på et opprop som skal publiseres i løpet av helgen.

En av de er skuespiller og regissør Vidar Magnussen.

– Streiken har gjort det sånn at jeg ikke får gå på jobb. Jeg tenker på alle frilansere som etter 18 måneder med pandemi og ikke fått jobbe nå blir kastet ut i ein streik som ikke handler om dem, sa Magnussen i Dagsnytt 18 i kveld.

SOLIDARITET: Regissør og skuespiller Vidar Magnussen mener det er på tide å vise solidaritet med frilansere. Her på Dagsnytt på 18.

Magnussen mener at de lange pausene mellom prosjektene er dårlig nytt for alle i bransjen uten fast arbeid

– Frilanseres livsnerve er å gå fra prosjekt til prosjekt og vise seg frem, sier han.

Regissøren sier at han helst skulle latt være å stille opp, men så seg nødt til å gjøre det.

– Jeg syns det er svært ubehagelig å sitte her nå fordi jeg har kolleger som har blitt truet med å bli svartelistet viss de snakker om streiken. Det er et stort faresignal i denne situasjonen, sier Magnussen.

Han mener at man nå må

– Det snakkes mye om å være solidarisk. Viss du tar fatt i det ordet betyr det at du tar de svakes part. Jeg vil si at en frilanser definitivt er de svake i denne saken, avslutter Magnussen.

Fire stykker avlyses

Nedstengingen rammer oppsetningene: «Erasmus Montanus», «Kirsebærhaven» og «Engler i Amerika».



I tillegg fjernet teateret sin barneforestilling «Barna fra Frostmofjellet», grunnet streiken som har pågått siden begynnelsen av september.

Publikum som har billetter blir kontaktet direkte av DNS og avlysning blir bekreftet to dager før forestilling.

Teatersjefen sier han er frustrert over at partene ikke klarer å komme til enighet.

– Det er ganske alvorlig å stenge ned dørene til kulturhus i et demokrati. Jeg synes det er frustrerende at dette ikke kan bli løst. Så langt som dette skal det ikke behøve å gå.

Det var BA som først meldte saken.

STENGER NED: Den Nationale Scene i Bergen avlyser alle forestillinger fra mandag av. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Skal ikke gå så langt

Larsson frykter også for fremtidige produksjoner dersom streiken varer mye lengre:

– Problemet er at vi ikke kan lansere stykker for neste år. Vi skulle egentlig starte arbeidet med å selge inn neste produksjon i dag, men det tør vi ikke nå. Denne situasjonen kommer til å få alvorlige økonomiske konsekvenser også til neste år, sier Larsson.

Han sier han føler særlig med alle frilansere som er knyttet til teaterets produksjoner.

– Min sympati går til alle regissører og skuespillere som igjen står helt uten jobb og inntekt. Det er individuelle katastrofer, sier Larsson.

– Har du sympati for de streikende?

– Ja, jeg har absolutt sympati for de streikende. De har full legitim rett til å streike for det de tror på, men det betyr ikke at jeg er enig i alle synspunktene, sier Larsson.

Nå består dagene mest av krisemøter, forteller han.

– Vi forsøker å finne ut hvordan vi skal håndtere dette, sier Larsson.