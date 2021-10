Lydtekniker Thorleif Silkebækken står streikevakt for sjuende dag på rad. Han skulle gjerne vært på jobb inne i kulturhuset, i stedet for å stå ute i regnet.

Men nå er konflikten så tilspisset at det neppe vil skje med det første.

STREIKER: Tillitsvalgt og lydtekniker Thorleif Silkebækken ville helst vært på jobb, men er beredt til å streike så lenge det er nødvendig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Inne øves det til helgas forestillinger, til tross for at mange av de ansatte er i streik.

– Forbundet mener det er streikebryteri, sier Silkebækken.

Streiken rammer teatre og musikkscener over hele landet. Nå er over 800 kulturansatte i streik. (Se oversikt lenger ned i saken.)

Striden handler om hvilken pensjonsordning de kulturansatte skal ha i fremtiden. Streiken har vart siden 3. september og ble trappet opp i dag, etter at tvungen mekling ikke førte fram.

Ved Teater Innlandet i Hamar har konflikten hardnet til.

Omfordeler folk

Der sørger ledelsen for at forestillingene fortsatt kan spilles.

– Arbeidsgiver sier de har rett til å omfordele arbeidskraft. De omdisponerer folk som de har inne på huset. Fagforeningene mener det er streikebryteri og at det kun er ledelsen som kan gå inn å gjøre arbeid som er streikerammet, sier Thorleif Silkebækken.

Han er tillitsvalgt i Fagforbundet Teater og Scene ved Teater Innlandet.

Teatersjef i Teater Innlandet, Thorleif Linhave Bamble, avviser blankt at de driver med streikebryteri.

Teatersjef Thorleif Linhave Bamble sier de følger spillereglene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er teatret og virksomheten som eier arbeidsoppgavene. Det er ikke oppgavene som er i streik. Det er personene som er i streik, sier Linhave Bamble.

Han mener de holder seg godt innenfor spillereglene i forhold til at de omdisponerer innenfor kompetanseområdene.

– Vi har ikke hentet inn noen eksterne for å erstatte de ressursene som er i streik, sier han.

Han får klar støtte fra arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Streikebryteri er en alvorlig beskyldning overfor ansatte som ikke er tatt ut i streik og som bare utfører sin arbeidsplikt. Det er også svært ubehagelig for ledelsen ved virksomhetene å bli beskyldt for å medvirke til dette, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.

Spekter mener påstandene om streikebryteri er ubegrunnede.

Kraftig opptrapping

Partene var innkalt til tvungen mekling hos riksmekleren torsdag 30. september, men den førte ikke fram.

Dermed ble streiken i stedet trappet ytterligere opp i dag.

Ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo øker antall streikende fra 51 til 163 i dag. Bergen Filharmoniske Orkester hadde ingen i streik før i dag, men nå er 114 ansatte tatt ut. På Den Nationale Scene i Bergen øker antall streikende fra ni til 57 og på Det Norske Teatret i Oslo øker det fra 16 til 89 streikende.

Disse er i streik nå Ekspandér faktaboks • Den Nationale Scene (57)

• Bergen Filharmoniske Orkester (114)

• Den Norske Opera & Ballett (163)

• Det Norske Teatret (89)

• Nationaltheatret (62)

• Rogaland Teater (32)

• Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59)

• Kilden Teater og Konserthus (58)

• Trøndelag Teater (56)

• Oslo Nye Teater (38)

• Hålogoland Teater (33)

• Teater Innlandet (16)

• Carte Blanche (11)

• Det Vestnorske Teateret (5)

• Turneteatret i Trønderlag (12) Kilde: Fagforbundet.

Steile fronter

Dag Agledal, som er forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og forhandlingsleder for teater og orkester var innkalt til meklingen torsdag.

– Vi fant ingen løsning. Beklageligvis så ville ikke arbeidsgiver imøtekomme oss, sier Agledal.

Han betegner frontene som steile.

Dagens pensjonsordning slår dårligere ut for kvinnelige ansatte enn for mannlige, mener de streikende. Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret

– Det finnes bestandig en løsning på streik. Partene må se konsekvensene i fellesskap og møtes når tidsrommet kommer, og det må vi bare avvente og se, sier Dag Agledal.

Teatersjefen i Innlandet mener de tilbyr en rettferdig og god pensjonsordning.

– Vi tilbyr det som 1,5 millioner andre arbeidstakere i Norge har. Innskuddspensjon med de høyeste satsene som loven tillater. Lik lønn gir lik utbetaling. Differansen ligger i forventet levetid, sier Thorleif Linhave Bamble.

Hadde gledet seg til fulle hus

I stedet for å fylle opp salene etter pandemien, risikerer mange nå å måtte avlyse forestillinger i tida framover.

På Hålogaland Teater i Tromsø er nå 33 ansatte ute i streik. Direktør Beate Stang Aas frykter at det blir langvarig.

Teaterdirektør ved Hålogaland Teater, Beate Stang Aas, hadde håpet på fulle hus etter pandemien, men må i stedet avlyse forestillinger på grunn av streik. Foto: Karl Biehl / NRK

– Vi er fryktelig lei oss. Nå har vi vært gjennom en pandemi og har ikke kunnet ha fulle saler. Det har vært tidvis stengt. Vi var virkelig «happy» da Norge åpnet sist lørdag, sier Aas.

Forestillingen «Når det stormer som verst» skulle egentlig gå i kveld. Den er foreløpig den eneste som er avlyst, men dersom streiken blir langvarig kan det bli flere.

Teaterdirektør Beate Stang Aas forteller at det nå bare er skuespillere og omtrent halve ledelsen som ikke streiker.

Kjemper for likestilling

Thorleif Silkebækken i Teater Innlandet synes det er trist at streiken må fortsette. Men de er beredt til å streike så lenge de mener det er nødvendig.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Likestilling er verdt å streike for. Vi vil ha en pensjonsordning som er kjønnsnøytral, livslang og rettferdig rett og slett. Vi har gått med på en midlertidig løsning. Nå har vi lyst på en ordentlig ordning, sier Silkebækken.

Tillitsvalgt for NTL Innlandet, Ida Marie Vik, er også lei seg for at det ikke ble noen løsning i meklingen. men sier at de er motiverte for å streike videre.

– Det er viktig for oss, men også for de som kommer etter oss, sier Vik.

Teatersjef Thorleif Linhave Bamble synes også det er trist at de har havnet i denne situasjonen nå som kulturlivet skulle gjenåpne og blomstre.

Men han ser det som uaktuelt å innvilge de streikendes krav slik det foreligger nå.