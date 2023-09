Onsdag føremiddag godkjende valstyret i Bergen kommune valresultatet.

Valoppgjeret viser at store mengder personstemmer og slengarar fører til at listefyll-kandidatane Raudt-veteran Torstein Dahle og Høgres Martin Smith-Sivertsen skal få plass i bystyret.

Men etter møtet i valstyret er det blitt klart at Smith-Sivertsen ikkje er valbar i Bergen fordi han ikkje er folkeregistrert der.

Sjølv om Smith-Sivertsen var folkeregistrert i Bærum, har han stått på 46.-plass på vallista til Høgre i Bergen. Med 629 slengarar og 339 personstemmer vart han løfta til 11.-plass i valet.

No mister han likevel plassen i bystyret.

– Eg var ikkje oppmerksam på at eg ikkje var valbar. Eg trudde eg var valbar så lenge eg stod på lista, og budde i byen fram til fristen for når ein kan stemme i Bergen, seier Smith-Sivertsen til NRK.

Det var BT som først melde om saka.

Valekspert trur Bergenslisten kan få nytt mandat

Dette inneber at alle slengjarar han har fått må bli ført tilbake, opplyser Ida Rambech, valansvarleg i Bergen kommune.

Ida Rambech er valansvarleg i Bergen kommune. Foto: Øyvor Bakke

Dette kan få konsekvensar for Venstre sitt siste mandat i bystyret.

For trass i at Bergenslisten fekk færre stemmer enn Venstre, fekk Venstre eit mandat meir.

Dette kjem av at Bergenslistens veljarar har ført opp mange slengarar. Ein slengar er ei stemme på ein kandidat frå eit anna parti enn det partiet ein stemmer på.

Dette har svekka stemmetalet til Bergenslisten.

Mange av slengjarane kan ha gått til Martin Smith-Sivertsen, som likt Bergenslisten vil bygge Bybanen i tunnel i staden for over Bryggen.

Når Smith-Sivertsen ikkje er valbar, skal desse listestemmene overførast tilbake til partia.

I dette tilfellet betyr det truleg at Bergenslisten vil få ein god del av listestemmene, meiner valekspert Yngve Flo.

– All logikk talar for at det blir Bergenslisten som likevel får dette mandatet, seier Flo.

Trond Tystad i Bergenslisten seier han no avventer kva vedtak valstyret kjem til i ettermiddag.

– Eg trur det kan bli veldig jamt, seier han.

Nytt møte i valstyret

Kommunen veit enno ikkje korleis saka vil påverke mandatfordelinga.

– Valdirektoratet må sikkert inn og korrigere valoppgjeret, seier valansvarleg Ida Rambech.

Valstyret er no kalla inn til eit nytt møte i rådhuset om «manuelt valoppgjer» onsdag ettermiddag klokka 17, ifølgje ei pressemelding.

Medlemane fekk først eit varsel om at dei vil bli kalla inn på kort varsel for å godkjenne valresultatet ein gong til, får NRK opplyst.

– Eg oppfattar det som ei rutinesak og formalia, seier Ole Sverre Bjørdal i Senterpartiet.

– Det er sjølvsagt uheldig at det no kjem fram at det er ein ny kandidat som ikkje var valbar, seier Mikkel Grüner i SV.

Frå venstre Charlotte Spurkeland, Marte Monstad, Geir Steinar Dale, Thor Haakon Bakke, Mikkel Grüner og Mailiss Solheim godkjende valresultatet i føremiddag. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Ein tabbe

Smith-Sivertsen seier til NRK at han ikkje sjekka vallova på punktet om bustadadresse.

– Det var jo ei tabbe. Familien held på å flytte til London, og det var derfor eg melde flytting til Bærum, slik at vi hadde felles bustad i samband med flyttinga, seier Høgre-kandidaten.

– Det var mitt ønske å bli valt inn i bystyret. Så ville eg sjå kva som ville vore mogleg med tanke på deltaking, i og med at eg vil halde til tid både i Bergen og London, seier Smith-Sivertsen.