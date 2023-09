Reglane er klare og tradisjonen står sterkt i Noreg. Ein driv ikkje tradisjonell valkamp på sjølve valdagen.

I vallova står det at det er ulovleg å driva valkamp i sjølve stemmelokalet. På valdagen 11. september er det heller ikkje lov å prøva å sanka veljarar i romma som du må gå gjennom for å koma til sjølve stemmelokalet.

Det har også vore kultur for å tona ned valkampen etter at stemmelokala opnar på valdagen.

Men i sosiale medium er det fritt fram, også på den store dagen. Lova seier ingenting om det er lov eller ikkje å annonsera på Facebook, Instagram eller andre sosiale nettverk den dagen det er val.

Er det greit å driva valkamp i sosiale medium på valdagen? Ja Nei Vis resultat

– Ei demokratisk utfordring

I samband med førre stortingsval blei det etterlyst reglar for digital valkamp, men lite har skjedd.

I 2021-valet følgde analysebyrået Analyse & Tall med på valkampen på Facebook og andre sosiale medium.

På valdagen såg dei hundrevis av politiske annonsar som var aktive.

– Det er urovekkande. Det er ei reel demokratisk utfordring me har i Norge som me ikkje har handtert, seier Håvard Lundberg.

Han er analytikar i Analyse & Tall, som driv med mellom anna analysar av demokrati og sosiale medium.

Håvard Lundberg i Analyse & Tall Foto: Magent/Colin Eick

l lova står det at det ikkje er lov å driva politisk agitasjon i vallokalet på valdagen.

Men når alle har heile verda tilgjengeleg i lomma, også inne i sjølve stemmebåsen, møter dagens samfunn ei lov tilpassa tida før Facebook, meiner Lundberg.

– Det er openbert at lova vart laga i ei anna tid. Det har vore store endringar på kort tid som me ikkje har teke stilling til, seier Lundberg.

– Teknologiutviklinga stiller oss ovanfor mange nye dilemma. Me har behov for at dei politiske partia blir samde om korleis sosiale medium skal brukast i valkampen.

– Eg ser ikkje problemet

Lundberg får ikkje støtte av statsvitar Dag Arne Christensen, som mellom anna var medlem av vallov-utvalet, som i 2020 leverte sitt forslag til ny vallov i Norge.

Dag Arne Christensen i NORCE Foto: Rokkansenteret

Han ser ikkje på det som eit problem at det blir drive valkamp på sosiale medium på valdagen.

– Dette er jo noko folk sjølv opnar på telefonen sin. Heile poenget med eit val er å kunne føra valkamp, seier Christensen, og held fram.

– Forsking viser at ein del folk er usikre heilt til slutten. Valkamp handlar jo om å påverka og få fram eit bodskap som folk anten går for eller ikkje går for, seier han.

Dette svarar partia

Så, kan du forventa å sjå valkamp-innlegg i feeden din den 11. september?

Ja.

NRK har sendt e-post til dei ni partia på Stortinget (utanom lista Pasientfokus) med spørsmål om korleis dei stiller seg til valkamp i sosiale medium på valdagen, om dei kjøpte annonsar på valdagen i 2021 og om dei skal gjera det same i år.

I hovudsak går eitt svar att: «Det er greitt, og me kjem til å driva valkamp i sosiale medium på valdagen».

Svara kan du lesa her:

Partia om valkamp i sosiale medium på valdagen Ekspander/minimer faktaboks Raudt:

– Det sentrale poenget med valfred, slik me forstår det, handlar om å ikkje forstyrra folk i tida rett før dei skal stemma eller i sjølve vallokalet, seier Iver Johansen Aastebøl, sosiale medium- og kampanjeansvarleg i Raudt, og held fram:

– Men i sosiale medium har det vore vanleg med aktivitet frå partia heilt fram til lokala stenger, og det ser eg ingen problem med.

– Det er ikkje ulovleg, og det har ikkje vore ein diskusjon om å gjera det ulovleg. Valkamp er å gje veljarane informasjon om partia sine standpunkt. Det er ein viktig del av demokratiet, seier Thomas Tangen, presse- og kommunikasjonssjef i Venstre.

– Ja, på valdagane delar me innhald og annonserer som vanleg fram til vallokala stenger, seier Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeidarpartiet.

Ho understrekar at dette gjeld partiet sentralt, og at lokal- og fylkeslaga gjer eigne vurderingar.

– Me kjem til å la annonsane køyra til og med valdagen. Dette av fleire grunnar - den viktigaste er at fleire andre parti gjer dette, og då «kan ikkje me la vera» å gjera. Sosiale medium har endra korleis ein driv valkamp, og den tidlegare «valfreden» er utvatna. På valdagen vel enkelte andre parti å stå utanfor vallokala og dela ut lister, noko som mange oppfattar som meir påtrengande enn annonsar på sosiale medium, seier Kristian Fjellanger, valkampsjef i SV.

– Me kjøpte ikkje annonsar på sosiale medium på valdagen i 2021, og kjem heller ikkje til å gjera det i år, seier Tone Høiland Ween i Senterpartiet.

– Ja. Me skil ikkje på den siste valdagen og alle valdagane før det. Veldig mange stemmer i desse dagar samstundes som me driv valkamp. MDG driv valkamp på digitale flater heilt til vallokala stenger i 21-tida måndag 11. september. Me synest ikkje berre det er OK, men nødvendig og viktig for demokratiet. Bodskapen vår er å stemma MDG, men også å bruka stemmeretten, seier Torkild Vederhus, partisekretær.

– Framstegspartiet steller seg til gjeldande lovar og reglar som tilseier at valkampverksemd er lov også på valdagen, så lenge det ikkje er i samband med vallokala, seier Helge Fossum, assisterande generalsekretær.

– Det ville vore kunstig å stoppa valkampen på sosiale medium før den 11. september. Me ønskjer å informera veljarane. Valkampen har endra seg, no er det valdag kvar dag den siste månaden, og då har partia endra måten å driva valkamp på også, seier Daniel Torkildsen Lea, kommunikasjonssjef i Høgre. Ikkje alle partia har svart på førespurnaden.

Etterlyser avklaring

– Men har ikkje folk eit val sjølv? Kan dei ikkje berre droppa å sjå på annonsane rett før dei skal stemma?

– Jo, absolutt, seier Lundberg i Analyse & Tall, og held fram:

– Eg veit ikkje om dette er eit stort problem, men eg tenker det er viktig at me tek diskusjonen og snakkar om kva rolle sosiale medium spelar i demokratiet vårt. Det trur eg vil styrka tilliten til valgjennomføringa og til demokratiet, seier han.